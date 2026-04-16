Россия прорывает границу в двух областях: ситуация обостряется, раскрыта цель Кремля

Аналитики сообщают о постепенном продвижении российских войск в Сумской и Харьковской областях с целью создания буферной зоны вдоль границы.

Россия прорывает границу в двух областях — какова ситуация на фронте

В апреле 2026 года после относительного затишья российские войска резко активизировались на Сумском направлении, начав системные попытки создать так называемую "буферную зону" вдоль государственной границы — концепцию, которую Кремль продвигает еще с 2023 года для якобы "защиты" собственных приграничных регионов.

По данным аналитиков и военных, речь идет не о локальных рейдах, а о постепенном продвижении и закреплении на украинской территории.

Главред собрал главное, что стоит знать о наступлении российских оккупационных войск в Сумской области.

Сколько километров удалось оккупировать врагу

Аналитики OSINT-проекта DeepState отмечают, что российские войска продолжают формировать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области. К этому они перешли после предыдущих попыток проверить участки границы, чтобы оценить возможности контроля территории и выявить слабые места обороны. Одним из первых направлений такого продвижения стало село Грабовское, а сейчас давление продолжается в районе Миропольского, где фиксируется активность противника.

"На сегодняшний день вновь образованная площадь контроля и инфильтрации противника (красная и серая зоны) вдоль границы в Сумской области составляет около 150 км². Силы обороны знают о планах противника, следят за развитием событий и пытаются противодействовать распространению контроля, но самый главный вопрос — кто должен был это увидеть раньше и предотвратить этот зародыш", — говорится в сообщении.

DeepState / Инфографика: Главред

В то же время 13 апреля Силы обороны Украины отошли на заранее подготовленные позиции вблизи Миропольского с целью сохранения жизни военных.

"В результате интенсивных боевых действий, превосходства противника в силах и средствах, подразделения Сил обороны Украины, чтобы сохранить жизнь личного состава, переместились на новые подготовленные рубежи, где продолжают удерживать оборону", — говорится в сообщении 14-го армейского корпуса.

По данным военных, ситуация находится под контролем, ведется разведка и подготовка к дальнейшим действиям, а по врагу работают артиллерия, подразделения беспилотников и другие силы.

В пресс-службе 14 АК призвали ориентироваться исключительно на официальные сообщения и проверенные источники информации.

Впоследствии в ВСУ уточнили, что в Сумской области российские войска смогли продвинуться вблизи Миропольского, однако в районе Марьиного боевые действия продолжаются. До Новодмитровки противник не дошел. Об этом сообщил спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, комментируя ситуацию на этих направлениях.

"Что касается Миропольского — да, есть продвижение. В районе Марьиного идут бои, там, по сути, "серая зона"", — указал он в комментарии Укринформу.

По словам Трегубова, российские войска усилили давление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля в приграничных районах. Он отметил, что активность противника в Сумской области заметно возросла.

"По крайней мере в нашей зоне, и в Грабовском, и к северу от него. Там есть еще одна зона вклинения", – сообщил он в эфире телемарафона.

Сумы / Инфографика: Главред

Он добавил, что речь идет об ограниченном продвижении — примерно на 1–1,5 км от государственной границы. В то же время даже такие незначительные изменения представляют угрозу, ведь свидетельствуют о намерениях закрепиться и постепенно расширять присутствие.

Трегубов указал на то, что в течение последних десяти дней российская армия активизировала давление, пытаясь захватывать приграничные села, из которых гражданское население уже эвакуировано. Наибольшая активность фиксируется в районах Грабовского и Миропольского.

По словам спикера, наблюдается активное давление в районе сел Грабовского и Миропольского районов Сумской области.

"В целом вдоль границы россияне довольно активно последние десять дней пытаются захватывать именно населенные пункты на самой границе", — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что также противник пытается продвинуться вглубь украинской территории примерно на 500 метров, тогда как жителей приграничья вывезли еще раньше, в частности после похищения более 50 человек в Грабовском в декабре. Что касается ситуации в Харьковской области, существенных изменений пока не зафиксировано.

"Те же анклавы, вклинения. Это крошечное Дегтярное, отдельные две зоны на Южно-Слобожанском направлении, одна из которых — это Волчанск, поэтому здесь ничего нового", — уточнил представитель группировки.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что в Сумской, Харьковской областях и на Лиманском направлении наблюдается активизация российских войск. Россияне усиливают давление и используют тактику небольших пехотных групп для скрытого проникновения. Об этом он заявил в комментарии Эспрессо.

Лиман / Инфографика: Главред

По его словам, враг заметно активизировался на этих направлениях и действует достаточно активно, что создает дополнительные трудности.

"Враг активно наращивает свои усилия, в первую очередь потому, что инфильтрации становятся более эффективными: появляется листва, трава, то есть появляется возможность более эффективно проникать в наши ряды с помощью небольших пехотных групп. Это основная тактика прошлого года, и она остается основной, просто потому, что других эффективных не существует, и с этим приходится иметь дело", — указал спикер.

По его словам, российские войска действуют довольно активно, что создает дополнительные трудности.

Он также пояснил, что весной такие действия становятся более эффективными из-за лучших условий для скрытого продвижения. Несмотря на это, украинские силы пытаются удерживать позиции и сохранять установленные показатели уничтожения вражеских диверсионных групп, хотя ситуация остается сложной.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в Сумской области российские войска осуществляют штурмовые действия, однако речь не идет о наступлении непосредственно на Сумы — преимущественно это попытки небольших групп прорваться в приграничных районах.

"Пример одного из штурмов — 29 оккупантов предприняли попытку инфильтрации в тыл позиций 71-й бригады ДШВ, — шли по газовой трубе. Вся группа оккупантов была уничтожена", — рассказал он.

Ранее он отмечал, что группировка "Север" не выполнила поставленных задач в 2025 году и теперь пытается преподнести как значительные успехи ограниченные мероприятия в заброшенных приграничных населенных пунктах, причем часть таких попыток украинские силы останавливают, нанося врагу потери.

"Местами враг навязывает бои в рамках своей задачи по созданию так называемой "буферной зоны". Эту задачу они уже провалили. И, что важно, их пропаганда спекулирует, что это наступление на Сумы. Нет, это никакое не наступление на Сумы", — резюмирует он.

Командующий Группировкой объединенных сил Михаил Драпатый предупреждал, что российские войска стремятся сформировать 20-километровую буферную зону вдоль границы в Сумской и Харьковской областях, поэтому пытаются захватывать приграничные села.

По его словам, противник постепенно продвигается, захватывая отдельные населенные пункты даже там, где нет активной линии фронта, применяя тактику мелких, но постоянных действий без масштабного привлечения тяжелой техники.

"Нельзя сказать, что это "второстепенный фронт" или "фронт для оттягивания наших сил", нет, просто у каждой российской группировки есть свои задачи. Группировка "Север", которая стоит напротив нас в Сумской и Харьковской областях, — это буферная зона или, как они сами это называют, "зона влияния", — рассказывал он в комментарии "Украинской правде".

Драпатый / Инфографика: Главред

Он также уточнил, что на данный момент определено 12 участков, где российские подразделения численностью от штурмовой роты до батальона могут пытаться расширить контроль, в частности на Краснопольском, Великописаревском и Золочевском направлениях.

По словам спикера Группировки объединенных войск Виктора Трегубова, российские силы пытаются сформировать буферную зону на территории Сумской и Харьковской областей, однако вряд ли достигнут значительных результатов, поскольку это направление не является для них приоритетным. Он отметил, что задачу создать 20-километровую зону вдоль границы россияне пытаются реализовать уже более года и продолжат эти попытки весной и летом.

"Изначально это было сделано для того, чтобы якобы украинские войска не смогли повторить эффект Курской операции, чтобы украинцы не проникали и не атаковали российские территории. Эта задача не была выполнена, за все время им удалось создать только несколько очагов "вклинения". Но ни один из них не имеет 20 километров, и эта цель недостижима для россиян", — сказал он в комментарии РБК-Украина.

При этом Минобороны России регулярно сообщает о вхождении своих подразделений в приграничные населенные пункты, а в последнее время такая активность даже возросла. В то же время, по словам спикера, эти действия больше напоминают отдельные локальные проникновения, чем формирование сплошной линии контроля. Трегубов подчеркнул, что противник и в дальнейшем будет пытаться выполнить эту задачу, однако шансов на существенный успех во время весенне-летней кампании почти нет.

Он также предположил, что сами россияне не рассчитывают на значительные достижения в этом направлении, ведь для них важнее остаются боевые действия в Донецкой и Запорожской областях, чем попытки расширения контроля в Харьковской области.

Военный эксперт Иван Ступак отметил, что создание буферных зон, в частности в Сумской области, является попыткой российских сил распылить внимание и ресурсы Сил обороны. Об этом он заявил в эфире Radio NV.

"Санитарная, буферная зона, неважно, как они их хотят назвать, но по факту это очередная точка напряжения для Вооруженных сил Украины. Какова логика? Чем больше для Вооруженных сил Украины будет таких вот пульсирующих, горячих точек, тем больше Генштаб растягивает свое внимание, вынужден реагировать, направлять туда дополнительные войска, дополнительные силы, дополнительную технику", — отметил эксперт.

По такой логике украинские подразделения должны быть вынуждены одновременно реагировать на нескольких направлениях, что может привести к ослаблению обороны в отдельных местах и создать возможность для прорыва.

В то же время, по словам эксперта, в Сумской области российские войска пытаются найти слабые места, чтобы достичь результата, однако пока эти попытки не приносят им успеха.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

