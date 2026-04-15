РФ собирает силы для полной оккупации стратегического города — детали от DeepState

В районе Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области российские оккупационные войска продвигаются и наращивают силы для полного захвата Мирнограда и прилегающих территорий. По данным аналитического проекта DeepState, противник сосредотачивает пехоту и технику, в частности на юге города.
Аналитики отмечают, что враг может накапливать ресурсы в этой части из-за ограниченных возможностей украинских дронов добираться до этих позиций. Ранее также сообщалось о переброске ствольной артиллерии к южным окраинам.
"Сейчас накопленные ресурсы противник использует для давления на северные окраины города, чтобы дожать город и его агломерацию. Одновременно с этим происходит продвижение и закрепление врага в лесопосадке к северу от Ровно, что ставит под угрозу тех, кто удерживает этот мешок в районе Светлого", — говорится в сообщении.
Кроме того, российские силы контролируют с помощью дронов так называемую "kill zone" в радиусе до 20 км от центра Мирнограда, нанося удары по любым движущимся целям, что существенно затрудняет передвижение и действия в этом районе.
Также, по данным аналитиков, продолжается давление со стороны войск РФ в направлении Гришино со стороны Покровска — противник постепенно заходит в населенный пункт и почти полностью его захватил. Фиксируются и частые попытки инфильтрации в районах Новоалександровки и Васильевки.
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали наступательные действия вдоль всего фронта, протяженностью примерно 1200 километров. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, такая интенсивность связана, в частности, с изменением погодных условий, и боевые действия ведутся почти по всей линии соприкосновения.
В то же время оккупанты продолжают формировать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области, пытаясь закрепиться на местности и выявить уязвимые участки, отмечают аналитики DeepState.
Кроме того, российские силы осуществляют штурмовые действия в Сумской области, в частности используя для продвижения газовую инфраструктуру. В то же время эти действия не следует расценивать как полноценное наступление на Сумы, подчеркнул глава ЦПД при СНБОУ Андрей Коваленко.
Об источнике: DeepState
DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.
