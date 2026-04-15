В McDonald’s кардинально изменили меню — какие мировые хиты появились в Украине

В Украине заработало обновленное меню сети McDonald's, в которое вошли популярные блюда из разных стран мира.

McDonald's представил новинки в меню

Вы узнаете:

Из каких стран в Украину пришли блюда

Какие вкусы картошки McShaker Fry предлагает сеть

Каковы цены на новые позиции

В среду, 15 апреля, в сети McDonald’s появились культовые новинки из разных уголков планеты. Блюда, которые раньше можно было попробовать только во время зарубежных путешествий в Канаду, Японию или Хорватию, теперь собраны в одном меню в Украине.

Кампания McDonald’s "Ограбление мирового меню" является первой масштабной европейской инициативой сети, которая одновременно стартовала в нескольких странах. В рамках акции в украинских ресторанах появилось 13 позиций из восьми стран.

Креветки с Адриатического побережья Хорватии и ролл с креветками с Кипра / Фото: mcdonalds.com

В новом меню представлены морские деликатесы — хрустящие креветки и ролл с креветками, вдохновленные кухнями Хорватии и Кипра. Для ценителей более насыщенных вкусов предложили бургеры с канадскими мотивами, в частности острый McCrispy Hot Honey, Maple BBQ и Bacon Royal Cheeseburger, которые также доступны в двойном формате.

Особое внимание привлекает обновленный картофель McShaker Fry со вкусами рамена и сыра с трюфелем, созданными по мотивам кухонь Японии и Сингапура. Среди напитков — McFizz со вкусами сакуры и манго, а на десерт — McFlurry со вкусом попкорна и карамели, вдохновленный Индонезией.

McFizz Сакура из Японии и McFizz Манго из Маврикия, а также МакФлури из Индонезии / Фото: mcdonalds.com

Каковы цены на новое меню

Цены на новинки варьируются от 85 до почти 300 гривен в зависимости от позиции. В частности, бургеры стоят от 198 до 297 грн, а десерты и напитки — от 85 грн.

Новинки McDonald’s:

Maple BBQ и Bacon Royal Cheeseburger из Канады – 209 гривен;

McCrispy Hot Honey из Канады – 198 гривен;

Ролл с креветками из Кипра – 179 гривен;

McShaker Fry со вкусом рамен из Японии – 99 гривен;

McShaker Fry со вкусом сыра и трюфеля из Сингапура – 99 гривен;

Креветки (3 штуки) из Хорватии – 115 гривен;

Креветки (5 штук) из Хорватии – 189 гривен;

Соус со вкусом сыра и трюфеля из Сингапура – 30 гривен;

Соус "Сычуаньский стиль" из Китая – 30 гривен;

Коктейльный соус из Хорватии – 20 гривен;

McFlurry попкорн-карамель из Индонезии – 109 гривен;

McFizz Сакура из Японии – 85 гривен;

McFizz Манго из Маврикия – 85 гривен.

Канадский острый МакКриспи Хот Хани, Мэйпл Барбекю и Бекон Роял Чизбургер / Фото: mcdonalds.com

Новое меню будет доступно во всех открытых заведениях сети в Украине до 24 июня 2026 года или до окончания продаж. Заказать блюда можно как в ресторанах, так и через доставку или мобильное приложение.

Напомним, в 2025 году в Черкассах мужчина с оружием устроил стрельбу в заведении McDonald's. Посетителей и персонал эвакуировали, территорию окружили силовики.

Также ранее Главред рассказывал, что блогер Виктория Киктенко заявила о возможных манипуляциях с порциями в McDonald's. Она проверила картошку фри разных размеров и выяснила, что маленькая и средняя порции имеют одинаковый вес, тогда как большая больше лишь примерно на 30 граммов.

Об источнике: McDonald's McDonald's — одна из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания, основанная в 1940 году в США братьями Ричардом и Морисом Макдональдами. Впоследствии компанию развил предприниматель Рэй Крок, который превратил ее в глобальный бренд. Сеть специализируется на блюдах быстрого приготовления, в частности на бургерах, картофеле фри, напитках, десертах и завтраках. Самыми известными продуктами являются Big Mac, Cheeseburger и McNuggets. На сегодняшний день McDonald's работает в более чем 100 странах мира и обслуживает миллионы клиентов ежедневно. Большинство ресторанов функционируют по франчайзинговой модели.

