В Черкассах мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил стрельбу: детали

В Черкассах неизвестный мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил там стрельбу.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Мужчина до сих пор находится внутри заведения.

Персонал и посетители были эвакуированы. Правоохранители просят не приближаться к месту инцидента.

На месте происшествия находятся спецназовцы, следователи и медики.

В полиции Черкасской области сообщили, что правоохранители работают на месте происшествия.

"Полиция Черкасс работает на месте стрельбы в заведении питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал. Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Просим не приближаться к месту инцидента. Детали позже", - говорится в сообщении.

Позже медики вынесли из заведения на носилках окровавленного мужчину, но пока неясно, кем именно является этот мужчина.

