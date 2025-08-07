В Черкассах мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил стрельбу: детали

Кратко:
- В Черкассах мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил стрельбу
- Мужчина до сих пор находится внутри заведения
- Правоохранители просят не приближаться к месту инцидента
В Черкассах неизвестный мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил там стрельбу.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Мужчина до сих пор находится внутри заведения.
Персонал и посетители были эвакуированы. Правоохранители просят не приближаться к месту инцидента.
На месте происшествия находятся спецназовцы, следователи и медики.
В полиции Черкасской области сообщили, что правоохранители работают на месте происшествия.
"Полиция Черкасс работает на месте стрельбы в заведении питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал. Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Просим не приближаться к месту инцидента. Детали позже", - говорится в сообщении.
Позже медики вынесли из заведения на носилках окровавленного мужчину, но пока неясно, кем именно является этот мужчина.
Смотрите видео с места происшествия:
Как ранее сообщал Главред, в марте этого года в Киеве мужчина расстрелял женщину в офисе, а затем прыгнул с моста. 53-летнюю женщину доставили в больницу. Она получила ранения лица и тела.
Также в мае этого года под Киевом мужчина расстрелял людей и скрылся. Правоохранители провели спецоперацию по задержанию нападавшего. Позже стало известно, что стало причиной стрельбы под Киевом.
