"Может сыграть против": эксперт объяснил, что помешает Путину захватить Донецкую область

Сергей Кущ
10 января 2026, 18:47
Однако не следует забывать, что российские войска наступают еще и с севера – из Луганской и Харьковской областей.
ВСУ, Путин / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российским войскам в 2026 году не под силу закрыть вопрос с Донецкой областью, захватив ее всю военным путем.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"На этот счет у меня есть большие сомнения, учитывая предыдущий опыт: Покровск российские войска пытаются взять уже больше года. Потому есть основания полагать, что бои за Славянск или Краматорск тоже будут идти не менее года", - пояснил Стапак.

Он отметил, что не следует забывать, что российские войска наступают еще и с севера – из Луганской и Харьковской областей.

"Плюс с юга тоже противник пытается продвинуться. То есть нужно учитывать массу нюансов. Тем не менее, я думаю, что у войск РФ будут огромные проблемы с дальнейшим продвижением в Донецкой области. Хоть Путин и воодушевлен тем, что его войскам удается продвигаться, однако это воодушевление может сыграть против России", - подытожил эксперт.

Эксперт назвал военную цель РФ в 2026 году

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что главная цель РФ на 2026 год - это город Запорожье.

По его словам, наблюдая за Покровском, Мирноградом и Купянском, мы упустили момент продвижения российских войск в направлении Запорожья, в частности, мы упустили то, что происходит со Степногорском.

"Степногорск – это маленький городок, который с лета 2025-го Россия превращает в пепел бесконечными обстрелами и штурмами, и сейчас там уже толком ничего не осталось. Степногорск расположен примерно в 20 км от Запорожья, причем на высоте. Если россиянам удастся захватить этот город и закрепиться, выбить их оттуда нам будет очень тяжело. Из Степногорска российские войска смогут обстреливать Запорожье и делать из него второй Херсон", - сказал Ступак в интервью Главреду.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении и пытаются продвинуться в сторону города. В частности, враг прибегает к одиночным перемещениям.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения в дальнейшем контролируют северную часть Покровска. В центральной части города наши воины блокируют продвижение противника. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

Накануне аналитики ISW заявили, что оккупационная армия страны-агрессора России в 2025 году ускорила наступление в Украине из-за того, что начала применять новую тактику.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

