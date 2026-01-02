Укр
Читать на украинском
Хотят продвинуться в сторону города: россияне активно штурмуют одно направление

Мария Николишин
2 января 2026, 08:56
Из-за новой тактики россияне рассчитывают остаться незамеченными.

Ситуация на Покровском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

  • Россияне проводят активные штурмовые действия на Покровском направлении
  • Противник применяет тактику просачивания по одному
  • Приоритетная задача ВСУ - уничтожение вражеских артиллерийских систем

Российские оккупационные войска продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении и пытаются продвинуться в сторону города. В частности, враг прибегает к одиночным перемещениям. Об этом заявил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко в телеэфире.

По его словам, противник применяет тактику просачивания по одному, рассчитывая остаться незамеченным.

"Силы обороны фиксируют такие попытки и наносят огневое поражение, чтобы не допустить проникновения российских подразделений в Покровск и уменьшить нагрузку на военных, которые держат оборону непосредственно в городе", - подчеркнул он.

Яременко добавил, что украинские подразделения также работают над расширением и поддержанием логистических маршрутов в направлении Покровска и Мирнограда, чтобы обеспечить пехоту всем необходимым для обороны.

"Приоритетной задачей артиллерии остается контрбатарейная борьба - уничтожение вражеских артиллерийских систем, которые регулярно обстреливают позиции украинских войск и операторов дронов. В то же время из-за высокой интенсивности штурмов артиллерийские подразделения также наносят удары по живой силе противника и его бронетехнике", - подытожил начальник штаба.

Могут ли ВСУ выйти из Покровска

Представитель 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Артем Прибыльнов говорил, что украинские военные продолжают оставаться в Покровске, поскольку такое решение является стратегическим.

Он подчеркнул, что отступление из Покровска будет означать потерю господствующих высот.

"Бойцы ВСУ контролируют северную часть города и блокируют попытки оккупантов продвигаться в южной", - отметил Прибыльнов.


Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в Группировке войск "Восток" говорили, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются активные боевые действия. Украинские подразделения продолжают уничтожать большое количество военнослужащих страны-агрессора России.

Аналитики DeepState заявляли, что последние дни армия страны-агрессора России активно штурмует село Белогорье в Запорожской области. Войска РФ пытаются полностью оккупировать село.

В то же время, начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что россияне удерживают позиции в поселке Грабовское на Сумщине и пытались осуществить атаки на населенные пункты севернее. Однако Силы обороны уже принимают меры для ликвидации врага.

Читайте также:

Об источнике: Нацгвардия

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.











