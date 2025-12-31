Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

Силы обороны выбили оккупантов из-под Покровки.

ВСУ зачистили Покровку на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, 155 отдельная механизированная бригада

Что известно:

Враг удерживает позиции в поселке Грабовское на Сумщине

Россияне пытались атаковать населенные пункты севернее

Силы обороны отбили продвижение

Россияне удерживают позиции в поселке Грабовское на Сумщине и пытались осуществить атаки на населенные пункты севернее. Однако Силы обороны уже принимают меры для ликвидации врага. Об этом сообщил начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов в телеэфире телемарафона.

По словам спикера, российские войска смогли зафиксироваться непосредственно в поселке Грабовское. В то же время аналогичная попытка врага создать выступление вблизи поселка Покровка потерпела поражение.

"Если из хороших новостей, то они пытались создать также наступление севернее там, где поселок Покровка. Тоже заходили на один километр, но вот, буквально на днях он был окончательно зачищен, их оттуда выбили. В Грабовском они пока хранятся, посмотрим, как будет дальше", - рассказал он.

Трегубов подчеркнул, что сейчас на границе Сумщины не наблюдается большого накопления личного состава РФ для полномасштабного наступления. Действия врага носят характер спорадических атак в разных точках.

"Не столько попытки продавить конкретно в Грабовском, сколько были попытки в той же Покровке, в Веселом немного давили. Это было похоже на прощупывание нашей границы в разных ее точках", - пояснил спикер.

Сколько еще сможет воевать Россия - мнение генерала

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал в интервью Главреду, что Россия способна вести войну в нынешнем темпе ориентировочно до конца 2026 года. В то же время, по его словам, Кремль готовится к возможному вооруженному противостоянию с отдельными странами НАТО в 2028 году.

Романенко утверждает, что под угрозой оказались Балтийские страны и, вероятно, Польша. Москва еще с 2014 и 2022 годов осознает, что ее конвенционный военный потенциал превышает возможности европейских государств, что стало основой для агрессии против Молдовы, Грузии и Украины.

Ситуация в Сумской области - новости по теме

Напомним, 28 декабря начальник управления коммуникаций ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что в село Грабовское в Сумской области зашли от 30 до 100 российских военных. По его словам, оккупанты не пытаются перерезать логистику украинских войск, а просто продвигаются на линии соприкосновения.

Также ранее российские оккупанты прорвались в село Грабовское, похитили более 50 человек, преимущественно пожилых, и переправили на территорию РФ для "фильтрации". Украинские военные отошли с нескольких позиций.

Как сообщал Главред, Россия захватила 52 гражданских, среди них детей, и 13 украинских военных в селе Грабовское. Президент Зеленский подчеркнул, что украинские силы не обстреляли врага, чтобы не навредить гражданским.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

