Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

Руслана Заклинская
31 декабря 2025, 19:30
349
Силы обороны выбили оккупантов из-под Покровки.
Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации
ВСУ зачистили Покровку на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, 155 отдельная механизированная бригада

Что известно:

  • Враг удерживает позиции в поселке Грабовское на Сумщине
  • Россияне пытались атаковать населенные пункты севернее
  • Силы обороны отбили продвижение

Россияне удерживают позиции в поселке Грабовское на Сумщине и пытались осуществить атаки на населенные пункты севернее. Однако Силы обороны уже принимают меры для ликвидации врага. Об этом сообщил начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов в телеэфире телемарафона.

По словам спикера, российские войска смогли зафиксироваться непосредственно в поселке Грабовское. В то же время аналогичная попытка врага создать выступление вблизи поселка Покровка потерпела поражение.

видео дня

"Если из хороших новостей, то они пытались создать также наступление севернее там, где поселок Покровка. Тоже заходили на один километр, но вот, буквально на днях он был окончательно зачищен, их оттуда выбили. В Грабовском они пока хранятся, посмотрим, как будет дальше", - рассказал он.

Трегубов подчеркнул, что сейчас на границе Сумщины не наблюдается большого накопления личного состава РФ для полномасштабного наступления. Действия врага носят характер спорадических атак в разных точках.

"Не столько попытки продавить конкретно в Грабовском, сколько были попытки в той же Покровке, в Веселом немного давили. Это было похоже на прощупывание нашей границы в разных ее точках", - пояснил спикер.

Сколько еще сможет воевать Россия - мнение генерала

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал в интервью Главреду, что Россия способна вести войну в нынешнем темпе ориентировочно до конца 2026 года. В то же время, по его словам, Кремль готовится к возможному вооруженному противостоянию с отдельными странами НАТО в 2028 году.

Романенко утверждает, что под угрозой оказались Балтийские страны и, вероятно, Польша. Москва еще с 2014 и 2022 годов осознает, что ее конвенционный военный потенциал превышает возможности европейских государств, что стало основой для агрессии против Молдовы, Грузии и Украины.

Ситуация в Сумской области - новости по теме

Напомним, 28 декабря начальник управления коммуникаций ВСУ Виктор Трегубов сообщил, что в село Грабовское в Сумской области зашли от 30 до 100 российских военных. По его словам, оккупанты не пытаются перерезать логистику украинских войск, а просто продвигаются на линии соприкосновения.

Также ранее российские оккупанты прорвались в село Грабовское, похитили более 50 человек, преимущественно пожилых, и переправили на территорию РФ для "фильтрации". Украинские военные отошли с нескольких позиций.

Как сообщал Главред, Россия захватила 52 гражданских, среди них детей, и 13 украинских военных в селе Грабовское. Президент Зеленский подчеркнул, что украинские силы не обстреляли врага, чтобы не навредить гражданским.

Читайте также:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумская область новости Сумской области война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

19:30Фронт
Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

19:15Энергетика
"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

18:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Последние новости

19:52

Враг активно штурмует село на Запорожье и пытается полностью оккупировать его

19:36

Почти сутки без света - в Киеве могут ужесточить графики отключений, какая причина

19:35

Почему 1 января нельзя долго спать: какой церковный праздник

19:30

Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

19:15

Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
19:10

В Украине нет области – Донбасс: что хочет Путинмнение

18:42

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там былоВидео

18:33

"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

18:32

Победительница "Холостяка" Надин рассказала о страданиях

Реклама
18:14

В огне НПЗ, терминалы и базы РФ: Силы обороны провели серию точных ударовВидео

18:13

"ПОШТОРГ": как работает компания, какие товары предлагает и что нужно знать покупателю новости компании

18:00

Естественная красота: Екатерина Усик показала, как выглядит с утра без макияжа

17:45

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:28

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:21

Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

17:20

"Звучали оскорбления из-за национальности": В Польше группа нападавших жестоко избила украинца

16:57

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

16:27

"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

15:46

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

Реклама
15:34

"Нож в сердце": близкий друг Каменских раскрыл истинное желание пары

15:32

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится к лучшему: к кому идет счастье

14:57

Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

14:55

За день до Нового года цены рванули вверх: в Укране подорожали базовые продукты

14:52

Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

14:31

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

13:50

Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

13:49

В США весь 2025 год шла внутренняя война за Украину – NYT

13:46

Ирина Билык заинтриговала переменами: "Билык - это любовь"

13:15

Курс доллара в январе 2026: банкир ответил, ждать ли сюрпризов в начале года

13:13

"Мира нам всем": знаменитости поздравили читателей Главреда с Новым годом

12:54

Страны Европы могут разместить в Украине тысячи военных – подробности

12:41

Погодный удар под Новый год: Украину накрыли морозы, метели и сильный ветер

12:39

"Не захлебнитесь": Елена Мозговая дерзко приструнила хейтеров

12:35

Солнечные панели больше не нужны: новое устройство клеят прямо на стены

12:21

Путин отдал новый приказ по фронту: СМИ узнали, что должна сделать армия РФ

12:14

Два ангелочка: Михаил Поплавский впервые показал "секретных" внуков

12:07

Война РФ против Украины в январе пересечет историческую черту: в чем Путин превзойдет Гитлера

11:55

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

11:35

Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение

Реклама
11:28

Гороскоп на завтра 1 января: Львам - сюрпризы, Стрельцам - приятная встреча

11:26

69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка

11:18

Обращаться к гадалкам — тяжкий грех: священник объяснил, чем это чреватоВидео

11:12

Россиянам утерли нос: над городом в Донецкой области подняли украинский флаг

11:05

Никакой плесени и налета: "ленивый" способ делает душ идеально чистым за минутуВидео

11:03

Праздничная классика СССР: как выглядел новогодний стол практически в каждой семье

10:25

Европа настроена скептически: о чем предупреждали Зеленского перед встречей с Трампом

10:13

Слава Каминская показала подросшую дочь: как она выглядит

10:07

Новый год без переедания: эксперт назвала правила, которые спасут от набора веса

10:02

Лунный календарь стрижек на январь 2026

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять