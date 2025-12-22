Прорыв РФ на Сумщине: Зеленский назвал, сколько бойцов ВСУ попали в плен

Украинские военные могли уничтожить врага на расстоянии артиллерией или дронами, но не стали этого делать, пояснил Владимир Зеленский.

https://glavred.info/ukraine/proryv-rf-na-sumshchine-zelenskiy-nazval-skolko-boycov-vsu-popali-v-plen-10726343.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Главное:

РФ захватили 52 гражданских, среди них дети, в Сумской области

Оккупанты взяли в плен 13 военных Сил обороны

Российские войска захватили 52 гражданских, среди них дети, из села Грабовское в Сумской области, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Грабовское стоит на границе - на территории Украины, частично - на территории России, передает "Интерфакс-Украина".

видео дня

Глава государства пояснил, что в селе оставалось 52 человека - граждан Украины, которые не эвакуировались.

"Удивлен, что там были дети. Просто удивлен, что родители так относятся к своим детям. Эти 52 человека там жили, и имеют какие-то диалоги с пограничниками на территории РФ. Думаю, что они просто не ожидали, что русские военные их заберут. Что касается наших военных - 13 наших военных в плену также", - сказал Зеленский.

По его словам, украинские военные могли уничтожить врага на расстоянии артиллерией или дронами, но не стали этого делать, поскольку не хотели убить гражданских, которые находились там.

Бои на Сумщине: данные Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, от огня вражеской артиллерии пострадали общины девяти населенных пунктов Сумской области. Об этом идет речь в сообщении ГШ в Facebook.

Ситуация на Сумщине: новости по теме

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пересекли границу на Сумщине. Россияне прорвались через границу в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции в районе Грабовского на Сумщине, где сейчас идут бои.

Как ранее сообщал Главред, вечером 20 декабря российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумской области и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред