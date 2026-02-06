'Не лучший вариант': раскрыт худший сценарий соглашения о завершении войны

Дональд Трамп мог бы подыграть амбициям Владимира Путина, считает Виталий Кулик.

Трамп мог бы подыграть амбициям Путина

Китай заинтересован в двусторонней встрече Трампа и Си Цзиньпина

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил о том, что трехсторонняя встреча США, Китая и РФ по урегулированию не в интересах Украины.

"Ведь там не будет ни нас, ни европейцев – а говорить будут о нас. Поэтому это точно не лучший вариант", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что подобная встреча будет поставлена президентом США Дональдом Трампом себе в заслугу.

"Трамп может себе такое позволить. Он продаст это как большую политическую победу: перезапуск отношений с Китаем, завершение войны в Украине, перезапуск отношений с Россией – мол, он всех помирил, все решил, и теперь наступает время благополучия и процветания. Соответственно – голосуйте за кандидатов Республиканской партии на промежуточных выборах", - пояснил он.

Собеседник считает, что в свою очередь российский диктатор Владимир Путин очень хотел бы такую встречу провести.

"В то же время Путин тоже хотел бы такой встречи, ведь это ставит его в один ряд с Трампом и Си Цзиньпином – как человека, который вместе с ними "решает судьбу мира". Мол, мы согласовали сферы влияния, поделили мир на троих и теперь имеем "концерт великих империй", которые управляют глобальными процессами. А Европа – это уже музей: не игрок и не субъект. Основные силы – Китай, Россия и Соединенные Штаты", - отметил он.

По словам аналитика, Трамп мог бы даже подыграть таким амбициям Путина, выторговывая что-то в ответ – в частности, мир в Украине.

"Но проблема в том, что в таких "больших сделках", сделанных широкими мазками, всегда теряются детали. А, как известно, дьявол кроется именно в деталях. И этот дьявол может напрямую касаться Украины – нашей территории, нашего внутреннего суверенитета, нашей обороноспособности и т.д.", - указал он.

Кулик добавил, что Китай заинтересован в двусторонней встрече Трампа и Си Цзиньпина – но только при условии, что там будет что подписывать и будут конкретные результаты.

"Просто "поговорить", подыгрывая избирательной кампании Трампа, Пекину неинтересно. А вот присутствие Путина на такой встрече Китаю, скорее всего, не нужно. Это означало бы дополнительную субъектизацию России, а Пекину это невыгодно. Поэтому я не думаю, что Си Цзиньпин легко согласится на трехстороннюю встречу", - резюмировал он.

Геополитический баланс между США и Китаем: взгляд аналитика

По мнению журналиста Вадима Денисенко, Пекин не заинтересован ни в безусловной победе России, ни в её полном крахе. Китаю выгоднее иметь рядом ослабленное российское государство, зависящее от восточного направления как в экономике, так и в политике. Оптимальным сценарием эксперт считает такую развязку, при которой и Москва, и Киев смогут представить итоги конфликта как собственный успех. Денисенко подчёркивает, что современная мировая политика всё чаще опирается на временные союзы и расчётливые договорённости, а в перспективе Китай и США найдут точки соприкосновения, воспринимая украинскую тему в контексте общей архитектуры безопасности в Европе.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

О персоне: Виталий Кулик Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

