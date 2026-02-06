Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Не лучший вариант": раскрыт худший сценарий соглашения о завершении войны

Алексей Тесля
6 февраля 2026, 17:26
300
Дональд Трамп мог бы подыграть амбициям Владимира Путина, считает Виталий Кулик.
'Не лучший вариант': раскрыт худший сценарий соглашения о завершении войны
Эксперт оценил вероятность встречи лидеров США, Китая и РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот

Важное из заявлений Кулика:

  • Трамп мог бы подыграть амбициям Путина
  • Китай заинтересован в двусторонней встрече Трампа и Си Цзиньпина

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил о том, что трехсторонняя встреча США, Китая и РФ по урегулированию не в интересах Украины.

"Ведь там не будет ни нас, ни европейцев – а говорить будут о нас. Поэтому это точно не лучший вариант", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт говорит, что подобная встреча будет поставлена президентом США Дональдом Трампом себе в заслугу.

"Трамп может себе такое позволить. Он продаст это как большую политическую победу: перезапуск отношений с Китаем, завершение войны в Украине, перезапуск отношений с Россией – мол, он всех помирил, все решил, и теперь наступает время благополучия и процветания. Соответственно – голосуйте за кандидатов Республиканской партии на промежуточных выборах", - пояснил он.

Собеседник считает, что в свою очередь российский диктатор Владимир Путин очень хотел бы такую встречу провести.

"В то же время Путин тоже хотел бы такой встречи, ведь это ставит его в один ряд с Трампом и Си Цзиньпином – как человека, который вместе с ними "решает судьбу мира". Мол, мы согласовали сферы влияния, поделили мир на троих и теперь имеем "концерт великих империй", которые управляют глобальными процессами. А Европа – это уже музей: не игрок и не субъект. Основные силы – Китай, Россия и Соединенные Штаты", - отметил он.

По словам аналитика, Трамп мог бы даже подыграть таким амбициям Путина, выторговывая что-то в ответ – в частности, мир в Украине.

"Но проблема в том, что в таких "больших сделках", сделанных широкими мазками, всегда теряются детали. А, как известно, дьявол кроется именно в деталях. И этот дьявол может напрямую касаться Украины – нашей территории, нашего внутреннего суверенитета, нашей обороноспособности и т.д.", - указал он.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
/ Инфографика: Главред

Кулик добавил, что Китай заинтересован в двусторонней встрече Трампа и Си Цзиньпина – но только при условии, что там будет что подписывать и будут конкретные результаты.

"Просто "поговорить", подыгрывая избирательной кампании Трампа, Пекину неинтересно. А вот присутствие Путина на такой встрече Китаю, скорее всего, не нужно. Это означало бы дополнительную субъектизацию России, а Пекину это невыгодно. Поэтому я не думаю, что Си Цзиньпин легко согласится на трехстороннюю встречу", - резюмировал он.

Геополитический баланс между США и Китаем: взгляд аналитика

По мнению журналиста Вадима Денисенко, Пекин не заинтересован ни в безусловной победе России, ни в её полном крахе. Китаю выгоднее иметь рядом ослабленное российское государство, зависящее от восточного направления как в экономике, так и в политике. Оптимальным сценарием эксперт считает такую развязку, при которой и Москва, и Киев смогут представить итоги конфликта как собственный успех. Денисенко подчёркивает, что современная мировая политика всё чаще опирается на временные союзы и расчётливые договорённости, а в перспективе Китай и США найдут точки соприкосновения, воспринимая украинскую тему в контексте общей архитектуры безопасности в Европе.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

Другие новости:

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин Виталий Кулик
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сокрушительный удар по России: в ЕС представили 20-й пакет санкций, детали

Сокрушительный удар по России: в ЕС представили 20-й пакет санкций, детали

17:41Мир
Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

16:57Экономика
Решающий фактор для завершения войны: командир объяснил, в чем нуждается Украина

Решающий фактор для завершения войны: командир объяснил, в чем нуждается Украина

16:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Три знака зодиака вот-вот откроют канал богатства: кого выбрала фортуна

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

Оптическая иллюзия: найдите среди домов спрятанную кошку за 30 секунд

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

"Произошло настоящее чудо": из плена вернулся воин, которого считали погибшим

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Мирные переговоры Украины, РФ и США зашли в тупик: в NYT раскрыли детали

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

Киев якобы хочет гарантий ненападения на один город: росСМИ узнали детали переговоров в ОАЭ

Последние новости

18:50

Ленивый ужин на семью из полкилограмма фарша: рецепт проще простого

18:48

Над одним направлением нависла серьезная угроза: где россияне усиливают давление

18:35

Жесткая позиция Терехова помогла решить проблему с частной ТЭЦ-5, - эксперт

18:33

Снял обои в старом доме — и обомлел: находка на стенах обескуражила хозяинаВидео

18:27

Как воспитать успешных детей: миллиардер Баффет поделился простым секретом

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
18:17

Можно ли держать ноутбук постоянно на зарядке: ответ удивит многих

18:11

В Украине прошел конкурс колядок для образовательных учреждений, - Гнат Коробко

18:01

Цена перескочила 150 гривен и будет расти дальше: базовый продукт быстро дорожает

17:41

Сокрушительный удар по России: в ЕС представили 20-й пакет санкций, детали

Реклама
17:26

"Не лучший вариант": раскрыт худший сценарий соглашения о завершении войны

17:26

Точно отреагирует: ученые назвали самый эффективный способ позвать кошку

17:14

Предатель Украины: "Редис" рассказал о генерале РФ, на которого совершили покушение

17:05

"Чертовщина это все": рэпер-путинист обвинил в развале своей семьи карты таро

16:57

Доллар и евро идут в крутое пике: озвучен курс валют на 9 февраля

16:45

"Молюсь": Константин Грубич сообщил о проблемах со здоровьем и операции

16:29

Украинцам рассказали, что положить под кровать, чтобы в доме стало ощутимо теплее

16:28

Запрет на имя: как не разрешают называть детей в разных странах мира

16:20

Автор "Чернобыля" создаст для HBO сериал по мотивам популярной игры

16:09

Решающий фактор для завершения войны: командир объяснил, в чем нуждается УкраинаВидео

15:52

Света будет больше: в двух районах Киева вводят новые графики

Реклама
15:49

"От голода и холода": трагически умер легендарный украинский кинооператор

15:31

Помогает ли режим полета зарядить телефон быстрее: ответ вас удивит

15:31

Непогода накроет Житомирскую область на выходные: о какой опасности предупреждают синоптики

15:23

Мелкий дождь и снег: синоптики объявили в Харькове первый уровень опасности

15:17

Сложный период: известно, когда отключения света снова станут более строгими

15:15

Чтобы закончить войну: Мерц назвал условие для переговоров ЕС и России

15:06

Брак с 14 лет: в Раде сделали заявление о бракосочетании несовершеннолетних

14:50

Почему в СССР строили именно 5- и 9-этажки: архитектор раскрыл логику

14:15

Почему 7 февраля нельзя одевать одежду зеленого цвета: какой церковный праздник

14:04

С 14:00 до 18:00 - самый опасный период: в Нацполиции предупредили украинцев

14:00

Литий, титан и безопасность: почему США делают ставку на украинские недра

13:54

Гороскоп Таро на завтра 7 февраля: Козерогу победа, Тельцу - неизбежность

13:49

В ряде областей Украины перестали действовать графики отключений света - причина

13:48

Ученые назвали 9 привычек, указывающих на высокий уровень IQ

13:39

"Это было бы невозможно": Jerry Heil назвала стоимость участия в Евровидении

13:38

Новая волна морозов накроет Украину - синоптик назвала дату

13:31

Стоит ли Украине подписывать мирное соглашение с РФ: Мамулашвили указал на нюанс

13:08

"Противник успеха не имеет": Сырский рассказал о ситуации на фронте

12:47

Много погибших и раненых: россияне разнесли приют для животных в Запорожье

12:46

Зонты не понадобятся: какой будет погода в Одессе на выходных 7-8 февраля

Реклама
12:31

В Полтавскую область тепло вернется вместе с осадками: синоптики назвали даты

12:30

"Надо протянуть удовольствие": шикарный Галкин заинтриговал фото в плавках

12:26

Российские оккупанты близки к перезапуску Запорожской АЭС - ISW

12:07

Гора популярного печенья из детства за 20 минут: понадобится 4 продукта

12:06

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Крысам - месть, Тиграм - потери

12:00

Без кино и интернета: почему классика стала многотомной

11:58

"Чрезвычайно усложняет оборону": РФ захватила основные высоты в Мирнограде и Покровске

11:45

Лицо скоро треснет: путинистка Бабкина стала посмешищем в сети

11:31

Очиститесь от негатива: простой ритуал с солью от мольфараВидео

11:12

Кто будет финансировать послевоенные выборы в Украине - Корниенко ответил

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять