Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти: эксперт объяснил, почему это реально

Стратегия Си Цзиньпина - разъединение США и ЕС.

Китайский лидер не заинтересован в консолидации Запада / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Ключевые тезисы:

Китай может неожиданно пойти на уступки Трампу по закупке российской нефти

ЕС уже ввел санкции против китайских компаний, работающих с российской нефтью

Китай играет на разъединение США и Европы, поэтому способен вести отдельную игру с Трампом

Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно - и именно это может сыграть в пользу Дональда Трампа.

Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду, комментируя вероятность того, что США смогут убедить Пекин отказаться от закупки российской нефти.

Санкционное давление уже началось

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций уже ввел ограничения против четырех китайских компаний, две из которых занимаются переработкой российской нефти. США, по словам эксперта, могут присоединиться к европейским санкциям - если это не будет противоречить их интересам. И наоборот: Вашингтон ожидает, что Европа будет поддерживать американские ограничения.

Игра Си Цзиньпина: между Вашингтоном и Москвой

Китайский лидер, как отмечает эксперт, не заинтересован в консолидации Запада. Его стратегия - разъединение США и ЕС. Именно поэтому он может вести параллельные игры: одну - с Трампом, другую - с Путиным. И здесь важно, что Россия не имеет рычагов влияния на Китай: санкции со стороны РФ - невозможны.

"Китай может себе позволить уступки Трампу - и на российском направлении также", - заявил експерт.

Этот сценарий открывает новую геополитическую перспективу, где экономическое давление на Россию может усилиться не только со стороны Запада, но и из-за переориентации китайских интересов.

Напомним, как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

Впоследствии стало известно о новом пакете ограничений, который коснулся крупных российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла". В Вашингтоне призвали Москву как можно быстрее согласиться на прекращение огня в Украине.

Новые санкции носят стратегический характер и направлены на то, чтобы усилить давление на Кремль, ограничив финансовые поступления от экспорта нефти. По оценке Sky News, эти меры являются серьезным ударом по российской экономике и военной машине, ведь главная цель США - перекрыть денежные потоки, которые обеспечивают агрессию против Украины.

