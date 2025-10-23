Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение – Sky News

Кратко:
- Трамп нефтяными санкциями пытается загнать Путина в угол
- Трамп нанес по России очень серьезные удар
- Трамп может сам оказаться "у канатов"
Санкции Соединенных Штатов в отношении нефтяных гигантов страны-оккупанта России – стратегический шаг, направленный на то, чтобы загнать в угол главу Кремля Владимира Путина. Это удар по российской нефти и экономике в целом, который может привести к серьезным последствиям. Вашингтон пытается добиться уступок от Кремля в вопросе завершения войны против Украины.
"Это не просто предупреждение"
В материале Sky News говорится, что санкции против нефтяных гигантов – Роснефти и Лукойла – решительный удар по военной экономике РФ. Цель – перекрыть денежные потоки.
"Новые санкции США — это не просто предупреждение, а настоящий удар в живот российской военной экономики", - говорится в материале.
Роснефть и Лукойл – главные источники финансирования российской военной машины. Компании являются своеобразным двойным двигателем, перекачивающим средства в военной артерии Кремля.
Санкциями Штаты пытаются добиться "ослабления способности Кремля получать доходы для своей военной машины".
Трамп "перекрыл кислород" российской нефти
Журналисты напомнили, что нефть – жизненно важная артерия экономики России, а по словам обозревателей, Министерство финансов Трампа де-факто "перекрыло ей кислород".
Какими могут быть последствия
Любое решение на политической арене может обернуться и обратным эффектом. Ослабляя нефтяной сектор РФ, Трамп "сжимает грудную клетку" мирового энергорынка, в такой ситуации последствия можно будет заметить даже на американских заправках.
Впрочем, в Белом доме считают, что временные экономические потери оправданы, поскольку геополитическая польза должна превысить издержки.
"Это чрезвычайно мощные санкции, и я надеюсь, что они не продлятся долго", - заверил Трамп.
Стратегия Трампа заключается в комбинации уверенности и осторожности и подразумевает "максимальное давление", однако с постоянным контролем за ценами на топливо внутри США.
Стратегический шаг Трампа
Ограничения США – не просто акт наказания. Речь идет о стратегическом шаге Трампа, цель которого – загнать Путина в угол. Но цена ошибки чрезвычайно высока: если цены на энергоносители резко взлетят или отношения с союзниками дадут трещину, уже сам Трамп рискует оказаться "у канатов".
Как может завершиться война – мнение эксперта:
Пока не видно воли Москвы завершить войну, она стремится затянуть время, сказал в интервью Главреду политолог Петр Олещук.
Но когда пространства для маневра уже не будет, реалистичным станет сценарий заморозки войны.
"Пока наиболее вероятным сценарием остается замораживание войны по линии фронта с тем, что стороны будут готовиться к новому раунду войны, который может состояться, а может и не состояться. Тем не менее, замораживание войны и начало долговременной холодной войны между Россией и Украиной, на мой взгляд, наиболее вероятный сценарий. И эта холодная война будет до тех пор, пока какие-то политические изменения не произойдут в самой России. А это может произойти очень и очень нескоро", - подчеркнул Олещук.
Об источнике: Sky News
Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
