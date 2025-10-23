Укр
Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение – Sky News

Андрей Ганчук
23 октября 2025, 12:58
США фактически перекрыли кислород российской нефти и рассчитывают на геополитический успех.
Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу
Трамп намерен загнать Путина в угол, но есть риски и для самих США - СМИ

Кратко:

  • Трамп нефтяными санкциями пытается загнать Путина в угол
  • Трамп нанес по России очень серьезные удар
  • Трамп может сам оказаться "у канатов"

Санкции Соединенных Штатов в отношении нефтяных гигантов страны-оккупанта России – стратегический шаг, направленный на то, чтобы загнать в угол главу Кремля Владимира Путина. Это удар по российской нефти и экономике в целом, который может привести к серьезным последствиям. Вашингтон пытается добиться уступок от Кремля в вопросе завершения войны против Украины.

"Это не просто предупреждение"

В материале Sky News говорится, что санкции против нефтяных гигантов – Роснефти и Лукойла – решительный удар по военной экономике РФ. Цель – перекрыть денежные потоки.

видео дня

"Новые санкции США — это не просто предупреждение, а настоящий удар в живот российской военной экономики", - говорится в материале.

Роснефть и Лукойл – главные источники финансирования российской военной машины. Компании являются своеобразным двойным двигателем, перекачивающим средства в военной артерии Кремля.

Санкциями Штаты пытаются добиться "ослабления способности Кремля получать доходы для своей военной машины".

Трамп "перекрыл кислород" российской нефти

Журналисты напомнили, что нефть – жизненно важная артерия экономики России, а по словам обозревателей, Министерство финансов Трампа де-факто "перекрыло ей кислород".

Какими могут быть последствия

Любое решение на политической арене может обернуться и обратным эффектом. Ослабляя нефтяной сектор РФ, Трамп "сжимает грудную клетку" мирового энергорынка, в такой ситуации последствия можно будет заметить даже на американских заправках.

Впрочем, в Белом доме считают, что временные экономические потери оправданы, поскольку геополитическая польза должна превысить издержки.

"Это чрезвычайно мощные санкции, и я надеюсь, что они не продлятся долго", - заверил Трамп.

Стратегия Трампа заключается в комбинации уверенности и осторожности и подразумевает "максимальное давление", однако с постоянным контролем за ценами на топливо внутри США.

Стратегический шаг Трампа

Ограничения США – не просто акт наказания. Речь идет о стратегическом шаге Трампа, цель которого – загнать Путина в угол. Но цена ошибки чрезвычайно высока: если цены на энергоносители резко взлетят или отношения с союзниками дадут трещину, уже сам Трамп рискует оказаться "у канатов".

Как может завершиться война – мнение эксперта:

Пока не видно воли Москвы завершить войну, она стремится затянуть время, сказал в интервью Главреду политолог Петр Олещук.

Но когда пространства для маневра уже не будет, реалистичным станет сценарий заморозки войны.

"Пока наиболее вероятным сценарием остается замораживание войны по линии фронта с тем, что стороны будут готовиться к новому раунду войны, который может состояться, а может и не состояться. Тем не менее, замораживание войны и начало долговременной холодной войны между Россией и Украиной, на мой взгляд, наиболее вероятный сценарий. И эта холодная война будет до тех пор, пока какие-то политические изменения не произойдут в самой России. А это может произойти очень и очень нескоро", - подчеркнул Олещук.

Как сообщал Главред, 23 октября Трамп заявил о необходимости ввести санкции США против России. Он отменил встречу с Путиным в Будапеште и выразил надежду, что ограничения заставят РФ пойти на уступки для завершения российско-украинской войны.

После этого США ввели новые ограничения против России. Под удар попали российские нефтяные гиганты Роснефть и Лукойл, а также 30 их дочерних предприятий. Вашингтон таким образом пытается добиться от россиян прекращения огня в Украине.

Это первые санкции Трампа против России во время его второй президентской каденции, отметили журналисты The Wall Street Journal. Ограничения должны нанести серьезный удар по возможности финансирования армии и заставить Путина сесть за стол переговоров.

Об источнике: Sky News

Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

