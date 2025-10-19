Трамп нащупал слабое место Путина, от Tomahawk еще будет пылать в Москве, тема не закрыта – Олещук

Политолог Петр Олещук проанализировал итоги встречи Зеленского и Трампа и рассказал о Tomahawk, слабости Путина и завершении войны.

Вопрос о Tomahawk не снят, его судьба будет зависеть от переговоров Трампа и Путина – Олещук / Коллаж: Главред

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне не принесла ни прорывов, ни разочарований украинцам. Разве что те, кто надеялся на передачу Трампом американских дальнобойных ракет Tomahawk, остались расстроенными, ведь и ракет американцы не дали, и этот вопрос президенты договорились больше не обсуждать публично. Впрочем, не "томагавками" едиными.

Политолог Петр Олещук рассказал Главреду, какие позитивы и тревожные сигналы получила Украина от встречи Трампа и Зеленского, почему тема Tomahawk не закрыта и от них еще будет пылать в Москве, какое слабое место Путина нащупал Трамп, а также чем и когда закончится война в Украине.

Многие ждали, что президент Зеленский вернется из Вашингтона с хорошими новостями – о Tomahawk. Правда, после телефонного разговора Трампа и Путина оптимистические ожидания почти сошли на нет. А по итогам встречи еще и добавились слова Зеленского о том, что они с Трампом договорились публично не говорить о дальнобойных ракетах. По вашему мнению, Украина получит Tomahawk, или о них можно забыть?

Для Трампа Tomahawk – это аргумент, чтобы принудить Путина к переговорам. Еще в начале недели я отмечал, что Трамп ждет, что Путин в последний момент ему позвонит, предложит говорить и попросит не давать Украине Tomahawk. Так, собственно, и произошло. С точки зрения Трампа, на данный момент Tomahawk свою задачу выполнили – заставили Путина вернуться за стол переговоров. Причем не просто вернуться, как на Аляске, но и о чем-то начать договариваться. Так это или нет – увидим, но пока что для Трампа вопрос о предоставлении Tomahawk не актуален. Он убежден, что ему нужно договориться с Путиным о прекращении огня, как он договорился о Газе.

Трамп на данном этапе не хотел бы предоставлять Украине Tomahawk, его интересует мирное соглашение, убежден Олещук / Фото: Офис президента Украины

Другими словами, Трамп на данном этапе не хотел бы предоставлять Украине Tomahawk и усиливать способности нашей страны наносить удары по России – его это не интересует. Трампа интересует мирное соглашение. Исходя из этого, он и выстраивает все свои шаги. По крайней мере, пока не состоится встреча Трампа с Путиным, вопрос о Tomahawk не будет обсуждаться.

Честно говоря, во встречу Трампа и Путина я не слишком верю: вряд ли Путин охотно полетит в Будапешт. Впрочем, посмотрим. Если эта встреча не состоится, или если Трамп поймет, что Путин недоговороспособен, тема Tomahawk вернется и снова будет предложена к рассмотрению.

Смотрите видео, в котором Петр Олещук подвел итоги встречи Зеленского и Трампа, спрогнозировал, чем закончится война, и объяснил, почему Tomahawk еще прилетят по Москве:

Если встреча Трампа и Путина в Будапеште не состоится, Трамп может предоставить Украине Tomahawk или только вернуться к обсуждению этой темы в публичной плоскости?

Для начала вернутся к обсуждению темы Tomahawk для Украины.

Трампа не интересует результат для Украины – его интересует мирное соглашение, это для него основное. Для мирного соглашения ему нужен Путин. Но Путин не хочет заключать никакие соглашения, поэтому Трамп пытается на него давить, используя и кнут, и пряник, то есть и Tomahawk, и разговоры о снятии санкций и сотрудничестве между Россией и США. Таким образом он стремится заставить Путина сесть за стол переговоров и заключить какое-то соглашение о прекращении огня, о котором Трамп впоследствии мог бы сказать "я принес мир в Европу".

С точки зрения Трампа, давать Украине ракеты – это затягивать время: ведь когда еще те ракеты приедут, когда Украина их использует, когда будет достигнут какой-то результат и пр. Трамп этого сейчас не хочет.

Однако если Трамп окончательно поймет, что Путин на данном этапе соглашение заключать не хочет, ему придется давать Украине Tomahawk, чтобы снова заставить Путина вернуться за стол переговоров.

Следовательно, любые решения по Tomahawk будут зависеть исключительно от того, насколько успешно будет продвигаться дипломатический процесс и переговоры Трампа с Путиным.

На данном этапе Путин не хочет заключать никаких соглашений о завершении войны в Украине, считает Олещук / Скриншот

В случае если анонсированная встреча Трампа и Путина в Будапеште таки состоится, чего нам от нее ждать? О чем могут договориться о нас без нас? Какие есть риски для Украины?

Риски здесь есть разные. Но, скорее всего, Путин, как и раньше, будет продолжать тянуть время и делать вид, что он все, что ему нужно, захватит, и ему не нужны никакие договоренности – ему нужна только капитуляция Украины.

Но ситуация сейчас изменилась, потому что невольно Трамп нащупал слабую точку Путина. Почему невольно? Идея с Tomahawk появилась не у американцев – с ней приехал президент Украины Зеленский на встречу с Трампом. Именно Зеленский сказал Трампу о Tomahawk, о которых Трамп слышал, но точно не думал в таком контексте: что у него есть ракеты, которые имеют какую-то ценность для Украины и представляют угрозу для России.

Когда тема Tomahawk начала информационно раскручиваться, у россиян началась истерика: сначала выпустили Медведева, потом других чиновников, потом Путин пригрозил тем, что российско-американские отношения будут разрушены, если Украина получит Tomahawk. И, наконец, Путин сам позвонил Трампу, чтобы рассказать, что Tomahawk ничего не изменят, но призвал не давать их Украине, потому что это разрушит отношения Вашингтона и Москвы.

Как оказалось, у США есть очень серьезный аргумент, которым можно давить на Россию. Как из этого будут выходить россияне – не знаю. В ближайшие две недели нас ждет информационное цунами разнообразных помоев на тему Tomahawk, переговоров и так далее. Но аргумент для давления на Путина у Трампа теперь есть. Как он разыграет эту карту, мы не знаем.

А насчет встречи. Издание Financial Times писало, что первую встречу с Трампом Путин превратил в историческую лекцию о Рюрике, Ярославе Мудром и Богдане Хмельницком. Во время второй встречи Путин может попытаться это повторить, потому что продолжает жить в мире своих идей, концепций, "единых народов" и тому подобное. Если так, то эта встреча вряд ли приведет к каким-то договоренностям.

Есть еще один нюанс: встрече Трампа и Путина в Будапеште должны предшествовать встречи на уровне дипломатических делегаций, со стороны США такую делегацию будет возглавлять Марко Рубио. Очевидно, Трамп наконец понял, что бесполезно надеяться на то, что он просто так встретится с Путиным и все решит, с Путиным это не работает, поэтому нужны какие-то предварительные наработки, проект, повестка дня. Именно этим сейчас должны заняться соответствующие делегации. И уже на этом этапе все может развалиться, потому что вполне возможно, что никаких предварительных наработок не будет, и тогда встреча не состоится. И мы зайдем на второй виток истории с Tomahawk.

Пока что мы видим, что позиция Трампа, которая была сформулирована после встречи с президентом Украины, свелась к следующему: остановитесь там, где вы есть.

Трамп хочет замораживания войны по линии фронта, отметил Олещук / Фото: Офис президента Украины

То есть "подарите России уже оккупированные территории"?

Насколько я понимаю, Трамп подразумевал замораживание войны по нынешней линии боестолкновения, то есть здесь и сейчас, а все остальные вопросы будут решаться потом – как-то, где-то, кем-то. Мы слышали позицию Москвы, которая настаивает на том, чтобы Украина вывела свои войска из четырех областей в пределах их административных границ, плюс чтобы были проведены "денацификация" и демилитаризация.

Не знаю, насколько принципиально Трамп будет отстаивать эту позицию, но ему она кажется логичной и понятной. Более того, я так понимаю, Украина смогла убедить Трампа в том, что это наиболее простой и быстрый способ достичь мира. Ведь если ставить вопрос об обмене или возвращении территорий, то это сразу будет означать существенное затягивание процесса. Трамп никакого затягивания не хочет – он хочет сделать все быстро.

Есть высокая вероятность, что эти переговоры Трампа и Путина в Будапеште, если даже они состоятся, завершатся ничем. Потому что Путин снова будет гнуть свое о Рюрике и Хмельницком, Трамп в ответ будет психовать и призывать остановиться. И тогда нас будет ждать новый виток историй о Tomahawk, новые пакеты помощи, 500-процентные пошлины против Китая и тому подобное. Иными словами, очень вероятно, что мы увидим повторение всего того, что мы до сих пор видели после саммита на Аляске.

Пока Трамп настроен на то, что на этот раз все будет иначе. Почему он так настроен – сказать трудно: то ли это его привычная вера в себя, свое величие и могущество, то ли это определенный расчет с учетом того самого фактора Tomahawk.

Зеленский заявил, что у Трампа есть большие шансы закончить войну в Украине. А что думаете вы, тот переговорный процесс, который проталкивает Трамп, и его действия в отношении России на самом деле способствуют завершению войны?

В последнее время Трамп начал нащупывать способы, как этого можно достичь. Тогда как раньше он просто хвалил Путина и обещал ему определенные выгоды, а Путин это воспринимал как слабость и только усиливал эскалацию. Это была абсолютно ошибочная стратегия.

Сейчас произошел переход к некоторому силовому давлению, и это тот путь, которым можно чего-то достичь. Здесь вопрос, как действовать, как это все реализовывать, какие усилия и ресурсы прилагать. Трамп решил, что добился встречи с Путиным и на этой встрече сможет все решить, а потому пока вопрос с Tomahawk отложен.

Впрочем, если бы Трамп все-таки отправил Tomahawk Украине, то у Путина было бы больше стимулов договариваться: ведь чем быстрее удалось договориться о прекращении огня, тем быстрее прекратилось бы использование этих ракет. В таком случае гарантированно Путин бы время не тянул.

Лучший аргумент для Путина – это Tomahawk, которые бьют где-то в районе Москвы, отметил Олещук / Фото: kremlin.ru

А так, сейчас нас ждет затягивание времени. И разные "песковы" будут рассказывать, что сначала надо подготовить документ, что нельзя спешить. А были бы у Украины Tomahawk, уже через неделю Путин бы был там, где сказал бы Трамп, и, возможно, даже бы заключили какое-то соглашение.

Силовое давление нельзя сводить к блефу. Его надо подкреплять конкретными практическими усилиями. Лучший аргумент для Путина – это Tomahawk, которые бьют где-то в районе Москвы. У него был бы серьезный стимул идти на переговоры. Сейчас у Путина таких аргументов нет: российские войска наступают, в России мобилизуют "мясо" и отправляют на фронт, это "мясо" захватывает для Путина какое-то украинское село – и все, Путин доволен, его это устраивает.

Если бы от Tomahawk пылало бы в Москве, Путину было бы не так приятно продолжать войну, и он бы задумался над ее завершением.

Так что в целом направление правильное, но Трамп, как всегда, не докручивает, надеясь на то, что он найдет общий язык с Путиным, считая, что тот является адекватным политиком, и с ним можно найти общий язык. Но Путин – не адекватный политик, а помешанный на идеологии психопат, к тому же изолированный на протяжении десятилетий от реальной жизни. Путин реальных людей не видел много лет. Даже когда он встречается с какими-то "рабочими", это те самые ФСОшники, которых за ним возят как передвижной цирк. Так происходит уже несколько десятков лет. Весь его круг общения – это его друзья, Ковальчуки и прочие. Трамп просто этого не понимает, в частности не понимает, что Путин - это вещь в себе, для которой не работают привычные аргументы, которые можно применять к нормальным людям.

Если бы применили Tomahawk по России, это был бы мощный аргумент. А самое главное – с высокой долей вероятности, до этого таки дойдет дело, когда других вариантов не останется. Но этому будет предшествовать еще много жертв и разрушений.

До применения американских ракет Tomahawk по Москве дело все-таки дойдет, отметил Олещук / Инфографика: Главред

Вы отметили, что Трамп нащупал одно слабое место России. Но, как по мне, он нащупал еще одно такое место и пытается бить по нему – российская нефть. Среди других заявлений, которые сделал Трамп в день встречи с Зеленским, он достаточно уверенно сказал, что Индия больше не будет покупать российскую нефть. А, как мы знаем, Индия является вторым по величине покупателем российской нефти. Какие последствия это будет иметь для России, и будет ли это побуждать ее к миру?

Относительно Индии есть нюанс. Речь не идет о том, что Трампу пообещали, что Индия не будет покупать российскую нефть. Есть соответствующий пакет санкций Евросоюза против Индии, который предусматривает отказ от закупки нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Соответственно, индийские производители нефтепродуктов переориентируются на других поставщиков нефти, чтобы не потерять европейский рынок. Поэтому действительно закупка российской нефти сокращается, но пока в Индии никто не говорит о том, что там полностью отказываются от нее.

Опять-таки направление правильное. Действительно, все российские деньги – это нефть. Украинцы это тоже понимают, поэтому регулярно наносят удары по НПЗ, нефтепроводу "Дружба", нефтеналивным терминалам от Ленинградской области до оккупированного Крыма. Так, например, в Феодосии недавно отработали по такому терминалу.

Россияне за годы войны наработали пути обхождения санкций, освоили инструмент так называемого "теневого флота" и другие способы махинаций в этой сфере. Поэтому нам этим направлением следует заниматься серьезно. И эту тему надо докручивать.

Самая большая проблема Трампа в том, что у него не хватает терпения на то, чтобы довести что-то до конца – от Tomahawk до давления на российскую нефть. Все эти направления правильные, но их надо докрутить, потому что просто так россиян не напугаешь. Надо бить и давить на них, причем делать это системно и потратить на это определенное время. Если Трамп хочет достичь чего-то в Украине, он должен смириться с тем, что, если он завтра встретится с Путиным, это не приведет к завершению войны автоматически.

Подытоживая все то, о чем мы говорили, как вы в целом оцениваете эту встречу Зеленского и Трампа, чем она была для нас полезной? И наоборот, какие тревожные сигналы на ней прозвучали, по вашему мнению?

Тревожный для нас сигнал, который прозвучал на этой встрече, заключается в том, что Трамп снова пытается занять равноудаленную позицию от Украины и России. Надо ждать много заявлений с его стороны в ближайшее время, которые в Украине будут толковаться и восприниматься неоднозначно. Ведь Трамп хочет показать Путину, что он готов к договоренностям и не является для него врагом.

Также стало очевидно, что какого-то прорыва в плане предоставления вооружения в ближайшее время не будет, пока Трамп переговоры с Путиным не проведет или пока не поймет, что эти переговоры не состоятся.

Трамп снова пытается занять равноудаленную позицию от Украины и России, предостерег Олещук / Фото: Офис президента Украины

В общем, общение Трампа и Зеленского было нормальным. Украина наконец нащупала пути, как надо общаться с Трампом, где искать точки соприкосновения. Так, в частности, рассказывать Трампу о международном праве или демократических ценностях – это бесполезно, а вот если сказать ему, что Украина может обменять свои дроны на американские ракеты, Трампу это понятно, и он не против. Но все это будет позже. Да и вопрос с Tomahawk не снят – он отложен, и его судьба будет зависеть исключительно от будущих переговоров Трампа и Путина. Думаю, что далеко не нулевая вероятность того, что Украина получит Tomahawk, но позже.

Что заставит Путина закончить войну? Давление Трампа есть в этом перечне?

Есть. Но вопрос в том, какое давление. Просто рассказывать Путину, что Штаты предоставят Украине Tomahawk, недостаточно. Нужно, чтобы эти Tomahawk взрывались в Москве. Только тогда Путин поймет, что все, доигрались, больше не надо.

Какие наиболее реалистичные сценарии завершения войны сегодня вырисовываются? С миротворческими потугами Трампа или без них.

Пока эти сценарии не выглядят достаточно прогнозируемыми, потому что не видно воли со стороны России все это завершить. Москва еще хочет потянуть время. Когда она дотянет это время, реалии могут измениться.

Пока наиболее вероятным сценарием остается замораживание войны по линии фронта с тем, что стороны будут готовиться к новому раунду войны, который может состояться, а может и не состояться. Тем не менее, замораживание войны и начало долговременной холодной войны между Россией и Украиной, на мой взгляд, наиболее вероятный сценарий. И эта холодная война будет до тех пор, пока какие-то политические изменения не произойдут в самой России. А это может произойти очень и очень нескоро.

Наиболее вероятным сценарием остается замораживание войны по линии фронта, а дальше Украина и РФ будут готовиться к новому раунду войны, считает Олещук / Фото: 4-я отдельная танковая бригада

Это замораживание войны по линии фронта может произойти уже в этом году?

Вероятность есть, но незначительная. Если бы реально в Украине оказались Tomahawk, вероятность была бы выше. А так, скорее всего, нас ждет очередной раунд дипломатического пинг-понга, после этого какие-то моменты, связанные с новыми возможностями Украины, а там, возможно, и заморозка.

Но если Украина найдет эффективные методы дальнейшего уничтожения российских НПЗ и добавит в перечень целей другие объекты, прежде всего, нефтеналивные терминалы, это может ускорить замораживание войны.

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук (родился в 1983 году в г. Припять) – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

