Очередной обстрел как месседж: Сибига объяснил логику действий Кремля

По его словам, массированная атака, которую устроили оккупанты, связана со встречей в США двух президентов.

Сибига объяснил, зачем россияне сегодня вгатили по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Главные тезисы:

Атака перед встречей

Провокация Кремля - обстрел для срыва мирных переговоров

Цена агрессии - санкции и потери для России

В субботу, 27 декабря, Украина подверглась массированной атаке, которую министр иностранных дел Андрей Сибига назвал преднамеренной провокацией Кремля накануне встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

По словам Сибиги, удары были направлены по жилым кварталам столицы и критически важной инфраструктуре. Министр подчеркнул, что время обстрела выбрано неслучайно - именно тогда, когда Киев и Вашингтон готовятся к переговорам о мирном урегулировании.

Сибига подчеркнул, что действия Москвы имеют целью сорвать дипломатические усилия и показать нежелание идти на компромисс. Он предостерег, что отказ от мира станет для российского режима значительно дороже - как в экономическом измерении, так и на поле боя.

Министр заявил, что США, Европа и другие союзники имеют достаточно инструментов, чтобы повысить цену агрессии для Кремля. По его словам, Россия неизбежно столкнется с усилением санкционного давления и ростом военных потерь.

Массированная атака по Киеву 27 декабря - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 декабря страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.

Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

Известно, что Россия атаковала энергетические инфраструктуру Украины. Из-за этого в Киеве, Бориспольском и Броварском районах Киевской области введены экстренные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью страна-агрессор запустила почти 500 дронов, из которых много Шахедов, а также 40 ракет, в частности Кинжалы. Он отметил, что основная мишень - это Киев: энергетика и гражданская инфраструктура.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

