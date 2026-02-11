Популярная в США актриса и модель госпитализирована в критическом состоянии

Кратко:
Бижу Филлипс — американская актриса, модель и певица находится в критическом состоянии и госпитализирована в больницу.
Как сообщает издание Page Six, Бижу Филлипс остро нуждается в пересадке почки.
45-летняя модель в настоящее время находится в больнице CORE Kidney при UCLA Health, где ей проводят диализ в ожидании донора, подтвердил изданию её представитель Кейд Хадсон.
Первую пересадку почки Филлипс получила от подруги в 2017 году. Однако, как стало известно, почка отказала, и ей нужна ещё одна.
После первой пересадки Филлипс страдает от многочисленных осложнений, включая заражение вирусом полиомавируса человека 1-го типа, также известным как вирус BK, что привело к отторжению клеток и антител.
В настоящее время её состояние стабильное, но её представитель заявил, что "время имеет решающее значение", поскольку они ищут доноров.
В среду Филлипс также обратилась к своим подписчикам в социальных сетях с просьбой о помощи, опубликовав интимное фото себя и своей дочери Фианны в момент её рождения.
"Мне нужна помощь в поиске почки", — написала она над фотографией, добавив: "Мне нужна почка".
О персоне: Бижу Филлипс
Бижу Филлипс - американская актриса, модель и певица. Бижу дебютировала как актриса в 1999 году в фильме "Чёрное и белое", в котором она появилась в роли Чарли, её партнёрами стали Роберт Дауни-младший, Джаред Лето, Брук Шилдс и Элайджа Вуд. В 2001 году Филлипс вместе с Кейт Хадсон снялась в фильме "Почти знаменит".
