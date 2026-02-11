"Противно": Настя Каменских попала в новый скандал из-за своего поступка

Настя Каменских показала свою фигуру.

Настя Каменских наслаждается отдыхом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

Настя Каменских похвасталась роскошным отдыхом

Как она сейчас выглядит

Украинская певица Настя Каменских, которая перебралась жить за границу, опубликовала новые снимки и поделилась своими размышлениями.

На своей странице в соцсетях Каменских опубликовала кадры, на которых показалась во время отдыха в бассейне.

"Иногда нужно остановиться. Не бегите. Не хвастайтесь. Вода поддерживает вас. Ваше тело помнит, как дышать. Тишина возвращает вас к себе. Мы часто живем будущим, но жизнь всегда происходит сейчас. В этом дыхании. В этом моменте. Когда вы наконец-то сами с собой", – написала Каменских.

Настя Каменских на отдыхе / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Артистка позировала в белом бикини, дополнив образ распущенными волосами.

Но поклонники по-разному отреагировали на публикацию: некоторые остались в восторге от вида Каменских, а некоторые раскритиковали ее. Часть поклонников считает, что сейчас не время хвастаться отдыхом, когда в Украине не прекращаются обстрелы и проблемы со светом.

"Ты роскошная",

"Прикольно выкладывать такие фото, когда в Украине нет света, газа",

"Противно", - написали фанаты артистки.

Настя Каменских / фото: instagram.com, Настя Каменских

Напомним, недавно Настя Каменских попала в громкий языковый скандал из-за того, что исполняла песни на русском языке, после чего она окончательно переехала за границу к мужу Потапу.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, лидер украинской группы Ot Vinta, художник и военнослужащий Юрий Журавель перенес инфаркт. Юрий показал фото из больницы, на котором позировал вместе с женой. По словам музыканта, он перенес тяжелый обширный инфаркт.

А также Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу ранее состоял в браке с певицей Ани Лорак, которая предала Украину и выбрала сторону страны-террориста РФ. Друг Мурата Вячеслав Соломка рассказал, что бизнесмен не любит, когда его называют "бывшим Лорак".

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

