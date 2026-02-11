Укр
Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати - что говорят приметы

Сергей Кущ
11 февраля 2026, 14:12
Народные приметы не запрещают наличие зеркала в комнате полностью.
Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати
Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати

Вы узнаете:

  • Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати
  • Можно ли держать зеркало в спальне

Считается, что зеркало в спальне может влиять на энергетику, сон и даже отношения в семье. Главред разобрался, почему по приметам нельзя ставить зеркало напротив кровати и стоит ли этого действительно бояться.

Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати по приметам

Согласно народным поверьям, зеркало — это не просто предмет интерьера, а своеобразный "портал" или отражающая поверхность, способная накапливать и возвращать энергию. Именно поэтому расположение зеркала напротив кровати считается нежелательным.

Существует несколько популярных объяснений:

  • зеркало "отражает" спящего человека и тем самым нарушает его энергетическую защиту;
  • во сне душа якобы может "потеряться" в отражении;
  • отражение кровати в зеркале символизирует появление третьего человека в отношениях.

Особенно настороженно к этому относятся сторонники восточных практик, таких как фэншуй.

Почему зеркало напротив кровати — плохая примета в фэншуй

В фэншуй считается, что спальня — это место отдыха и восстановления энергии. Если зеркало напротив кровати отражает спящих людей, это может усиливать поток энергии и вызывать:

  • беспокойный сон;
  • бессонницу;
  • частые пробуждения;
  • повышенную тревожность.

Также существует примета, что зеркало, отражающее супружескую кровать, может "раздваивать" союз и провоцировать конфликты.

Можно ли ставить зеркало в спальне вообще?

Народные приметы не запрещают наличие зеркала в комнате полностью. Главное правило — чтобы спящий человек не отражался в нем во время сна.

Если зеркало расположено сбоку или внутри шкафа-купе, это считается более безопасным вариантом. Некоторые даже накрывают зеркала на ночь тканью, следуя старым суевериям.

К чему зеркало напротив кровати по народным приметам

Среди распространенных поверий можно встретить такие толкования:

  • частые кошмары;
  • ухудшение самочувствия;
  • ссоры в семье;
  • ощущение тревоги по ночам.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

