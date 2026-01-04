Водителей призвали одеть носки на зеркала авто - какая причина

Автомобильный эксперт предложил лайфхак, который выглядит странно, но работает безотказно.

Зачем вешать носки на зеркала / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие проблемы создает зимняя погода для водителей в Украине

Помогают ли старые носки предотвратить обледенение зеркал

Как правильно использовать носки

Всего несколько дней прошло с начала нового года, а Украина уже столкнулась с суровой зимней погодой. Одной из главных проблем для водителей в морозные утра является обледенение зеркал и лобового стекла.

Главред узнал простые способы, как быстро и безопасно разморозить авто.

Действительно ли старые носки помогут

Вместо того, чтобы тратить деньги на химические спреи или тратить время, соскабливая лед с зеркал, эксперты Daily Express предлагают неожиданное решение. Автомобильный специалист компании Cinch Бен Уэлхэм советует водителям достать из шкафа обычные старые носки.

По его словам, если накануне вечером "одеть" зеркала заднего вида в носки, это создаст барьер, который предотвратит образование инея и льда на стеклянной поверхности.

"Это может вызвать странные взгляды соседей, но метод работает. Только не забудьте снять их перед началом движения", - пошутил Уэлхэм.

Почему не стоит верить популярным лайфхакам из TikTok

Не все советы из сети одинаково полезны. В частности, эксперты предостерегают от использования картофеля для очистки стекла. Вирусный тренд обещает, что крахмал предотвратит обледенение, однако реальность менее привлекательна. По словам Бена Велхема, вместо чистого стекла вы получите "грязное месиво", которое отмыть значительно труднее, чем убрать обычный иней.

Как быстро разморозить лобовое стекло / Инфографика: Главред

Как уксус помогает бороться с конденсатом

Еще одна проблема морозных утренников - запотевание окон изнутри. Специалисты компании Cardiff Window Cleaner Ltd предлагают действенный самодельный раствор:

Смешайте два стакана воды с двумя стаканами уксуса. Добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Распылите смесь на окна с помощью пульверизатора.

Уксус создает защитный барьер, а мыло разрушает поверхностное натяжение капель воды, не давая им скапливаться на стекле.

Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

