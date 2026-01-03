Укр
Водителей призвали всегда использовать ручник в авто - причина точно удивит

Мария Николишин
3 января 2026, 14:51
59
Эксперты назвали одну самую распространенную ошибку многих водителей.
Водителей призвали всегда использовать ручник в авто - причина точно удивит
Почему нужно использовать ручник / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда нужно использовать ручник
  • Можно ли оставлять авто на передаче

Ручной тормоз есть в каждом автомобиле и используется во время парковки. Однако, некоторые водители пренебрегают правилами безопасности и оставляют свое транспортное средство только на передаче. Именно это может привести к серьезным проблемам в будущем.

Главред решил разобраться, почему нужно всегда использовать ручник в авто.

видео дня

Когда нужно включать ручной тормоз

В Auto Swiat рассказали, что водитель никогда не должен оставлять автомобиль на передаче, не включив ручной тормоз.

Отмечается, что отказ от ручного тормоза является одной из самых распространенных ошибок водителей. Это касается как автомобилей с механической, так и с автоматической коробкой передач.

"Использование ручного тормоза гарантирует, что коробка передач не отягощается весом автомобиля. Активация этого механизма снимает нагрузку с зуба блокировки стоянки внутри коробки передач. Если ручной тормоз не включен, весь вес автомобиля лежит на этом зубце, который со временем изнашивается, а в крайних случаях может даже сломаться", - говорится в сообщении.

Что произойдет, если долго не пользоваться ручником

По словам экспертов, водители должны регулярно пользоваться ручным тормозом, чтобы предотвратить его заклинивание.

В частности, ручной тормоз, которым не пользуются, со временем портится. Это происходит потому, что влага, которая попадает на тросы ручного тормоза, вызывает коррозию и заклинивание всего механизма.

Нужно ли включать передачу после парковки

Стоит заметить, что передача - это дополнительная мера предосторожности на случай, если трос ручного тормоза выйдет из строя, и автомобиль начнет катиться назад. В такой ситуации коробка передач остановит автомобиль.

Как правильно включать ручник

Эксперты отмечают, что водители должны придерживаться правильной последовательности включения ручного тормоза. Так, после парковки автомобиля, все еще удерживая ножной тормоз, нужно включить стояночный тормоз и только потом переключиться в положение P.

В автомобилях с механической коробкой передач процедура аналогичная - сначала стояночный тормоз, а только потом передача.

Водителей призвали всегда использовать ручник в авто - причина точно удивит
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Auto Swiat

Auto Swiat - это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, предоставляет советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
