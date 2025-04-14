Загадка для многих: почему новые автомобили больше не имеют рычага ручника

Вы узнаете:
- Чем заменяют рычаг ручника
- Какие у него преимущества
Большинство водителей привыкли к физическому ручному тормозу, расположенному возле рычага переключения передач.
Однако, в последние годы эти длинные рычаги постепенно начали уступать место новой системе: электронному парковочному тормозу (EPB), пишет Главред со ссылкой на SlashGear.
Как работает электронный ручник
Вместо большого рычага, к которому вы, возможно, привыкли, EPB имеет вид маленького переключателя. При нажатии на переключатель активируются электронные двигатели, которые прижимают тормозные колодки к задним тормозам. Несмотря на включение электронного компонента, общий эффект EPB точно такой же, как и от физического рычага ручного тормоза.
Единственное реальное различие заключается в том, что вы не можете использовать их для резких поворотов, как в случае с физическим рычагом.
Кроме того, эксперты считают, что ЭРГ почти полностью завоевали автомобильную сферу. Согласно исследованию, только около 8% новых автомобилей, выпущенных в Великобритании в прошлом году, все еще использовали физические рычаги ручного тормоза.
Какие преимущества есть у EPB
Есть два основных фактора, которые делают EPB более привлекательными для автопроизводителей, чем традиционные ручные тормоза. В частности, это их относительный размер - очевидно, что маленький переключатель на консоли намного меньше массивного выпирающего рычага. На практическом уровне, EPB также легче включать и выключать, чем традиционные рычаги.
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