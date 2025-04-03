Малоизвестная кнопка может сохранить прохладу в авто в жару и сэкономить топливо

Многие автомобилисты неправильно используют кнопку кондиционера.

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Как сделать авто прохладным в жару без лишних затрат / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Как сделать авто холоднее в жару

Какая кнопка может снизить расход топлива

Весна официально пришла, оставляя позади зиму и принося более теплые дни. Для водителей это означает, что больше не нужно включать отопление на полную, чтобы не замерзнуть в машине. Зато все чаще придется пользоваться кондиционером. Но прежде чем это сделать, стоит знать об одной малоизвестной кнопке, которая поможет сэкономить топливо, о которой узнал Главред.

Кондиционер может стать настоящим спасением в жаркие дни, но неправильное его использование может обойтись вам в значительную сумму. Автомобильный эксперт из Virtual Driving Instructor в TikTok обратил внимание на кнопку рециркуляции воздуха в автомобиле, назвав ее "настоящим спасителем в жару", пишет The Mirror.

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"Когда вы нажимаете эту кнопку, воздух извне перестает поступать через вентиляционные отверстия, и система начинает циркулировать уже имеющийся воздух внутри салона", - пояснил он.

Это особенно полезно, если одновременно включить и кондиционер, и рециркуляцию воздуха, ведь так удастся "сохранить прохладу внутри автомобиля".

Эксперт добавил: "Это спасет вас от потения в машине, что обычно приводит к запотеванию окон".

Однако, если кондиционер выключен, не стоит оставлять включенную рециркуляцию. По словам эксперта, это лишь заставит теплый воздух циркулировать по салону, что приведет к повышению температуры внутри и запотеванию стекол.

В таком случае, по словам специалиста, "единственный вариант - немного открыть окна".

Как сделать, чтобы лобовое стекло в авто не запотевало / Инфографика: Главред

Оказалось, что многие водители даже не знали об этой функции. Один пользователь написал: "Я 20 лет за рулем и наконец понял, для чего эта кнопка".

Представитель Eden Tyres ранее предупреждал, что зимой, когда на улице холодно, кнопку рециркуляции следует выключать.

"Кнопку рециркуляции воздуха лучше всего использовать вместе с кондиционером в теплую погоду. В холодное время она не приносит пользы, а иногда даже вредит", - добавил он.

Некоторые водители ошибочно считают, что если на улице холодно, то лучше не впускать наружный воздух, используя рециркуляцию. Однако на самом деле в зимний период ее лучше выключать. Это связано с тем, что рециркуляция воздуха задерживает влагу внутри салона, что приводит к запотеванию лобового стекла и окон.

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