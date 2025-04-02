Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Не просто логотип: что на самом деле означает Fiat 500

Руслана Заклинская
2 апреля 2025, 21:00
145
Fiat 500 был чрезвычайно популярным автомобилем в течение многих лет, но многие люди не знают, что на самом деле означает это название.
Не просто логотип: что на самом деле означает Fiat 500
Расшифровка Fiat 500 и история культового авто / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Что означает логотип Fiat
  • Почему в названии модели есть число 500
  • Какая история создания культового авто

Многие автолюбители с восторгом следят за новейшими моделями на рынке. При этом далеко не все знают историю самых известных автомобилей.

Главред узнал историю и значение логотипа Fiat.

видео дня

Fiat 500 - культовая модель авто во всем мире, которое имеет богатое наследие. Этот итальянский автомобиль впервые сошел с конвейера в 1957 году. Изначально он был доступен в виде элегантного двухдверного полукабриолета или седана, а также в практичных версиях - трехдверного фургона и универсала.

Официальное название первого поколения - Nuova 500 (с итал. "новый 500"). Он стал преемником модели 500 "Topolino". И хотя дизайн и модификации менялись со временем, имя Fiat сохранило свой исторический вес, пишет Daily Express.

Недавно на Reddit один из пользователей задал интересный вопрос: "Вы же знаете, что означает Fiat, правда?" Это вызвало шквал ответов - от серьезных до совсем абсурдных. Однако один информированный комментатор попал в точку, написав: Fabbrica Italiana Automobili Torino. Именно это название, переводимое как "Итальянская автомобильная фабрика в Турине", и является полной расшифровкой бренда Fiat, который гордо несет свое итальянское наследие.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
Как сделать, чтобы лобовое стекло в авто не запотевало / Инфографика: Главред

Почему 500

Цифра "500" в названии модели - не случайный выбор. Она происходит от объема двигателя, который имел примерно 500 кубических сантиметров. В итальянском языке "Cinquecento" означает "пятьсот", что и дало машине ее узнаваемое название.

Fiat 500 стал настоящим символом итальянского стиля, а также важной частью восстановления страны после Второй мировой войны. В течение десятилетий модель претерпела значительные изменения: первое поколение выпускалось с 1957 по 1975 годы, а в 2007 году Fiat представил современную версию, которая сохранила классический дизайн, но получила новейшие технологии.

"С момента своего основания Fiat приносил в жизнь людей итальянский стиль и атмосферу dolce vita. Это отражалось во всех его моделях, но одна из них выделяется больше всего - 500. Известный своей простотой и уникальным дизайном, этот автомобиль покорил сердца людей во всем мире, став символом итальянской культуры", - говорится на официальном сайте Fiat.

Сегодня Fiat 500 - это компактный городской автомобиль, доступный в кузовах хэтчбек и кабриолет, а также в гибридной версии, предлагающей улучшенную топливную экономичность и экологичность.

Читайте также:

Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
США ввели новые санкции против России - опубликован список

США ввели новые санкции против России - опубликован список

21:18Мир
У Зеленского рассказали об этапах подготовки к выборам президента

У Зеленского рассказали об этапах подготовки к выборам президента

20:30Украина
"Пилот не выжил": в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3

"Пилот не выжил": в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3

19:57Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 апреля (обновляется)

Идеальные прически для женщин старше 50 лет с седыми волосами

Идеальные прически для женщин старше 50 лет с седыми волосами

Последние новости

21:30

Российский певец вытер сопли об поклонниц на концерте: эпичное видео

21:24

Потап публично представил молоденькую фаворитку, на которую променял Каменских

21:22

Эксперты призвали оставлять картофельное пюре на улице в апреле: какая причина

21:18

США ввели новые санкции против России - опубликован список

21:00

Не просто логотип: что на самом деле означает Fiat 500

Трамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - ИноземцевТрамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - Иноземцев
20:58

Рискуете потерять красоту и здоровье: чем нельзя умываться 3 апреля, приметы

20:30

У Зеленского рассказали об этапах подготовки к выборам президента

20:15

Балетный обман: труппа Ballet of Ukraine не имеет никакого отношения к Украине

20:13

Радость вредит собаке: ветеринар объяснил, что такое синдром счастливого хвостаВидео

Реклама
20:07

Умеров анонсирует завершение первого этапа реформы ВЛК: подробности

19:57

"Пилот не выжил": в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3Видео

19:44

Известный актер подставил Игоря Кондратюка и сбежал за границу - детали

19:39

Трамп не сможет: в Белом доме сделали заявление о прекращении огня до Пасхи

19:35

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

19:24

Избитая в Дубае модель пришла в себя: как будет давать показания

19:10

Как Путин смеется над Трампоммнение

19:03

"Среди погибших все гражданские": Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому РогуФото

18:55

Приносят чужих детей, а своих выбрасывают: орнитолог объяснил поверье об аистах

18:49

Уничтожение Крымского моста: известно, когда Украина может нанести решающий удар

18:43

Все будет буквально сиять: как вернуть блеск нержавеющей стали и убрать пятна

Реклама
18:16

Дело Коломойского против Вербицкого: суд встал на сторону бизнесмена

17:54

Коломойский в Израиле выиграл суд у ПриватБанка на 600 миллионов долларов

17:49

Скроют недостатки и подчеркнут достоинства - идеальные платья для женщин plus-size

17:37

На месте удара пожар, есть погибшие: Россия атаковала Кривой Рог баллистикой

17:34

"Янису будет не так стыдно": Седокова ответила на травлю после смерти мужа

17:27

Польша экстрадировала российского пропагандиста Молчанова: подробности

17:20

Оплатить продукты теперь можно частями: известный супермаркет запустил рассрочку

17:11

Россия ударила по многоэтажке в Харькове, среди раненых - ребенок

16:50

Россия отказалась от мирных инициатив США: как реагирует Трамп и чего ждать Украине

16:43

Почти по 100 грн за куб: в одном из городов Украины подскочили тарифы на воду

16:35

Игнорировать нельзя: 5 видов боли, при которых следует немедленно обратиться к врачу

16:19

Украинцы могут получить обратно до 1 млн грн: кому вернут деньги за коммуналку

15:42

Маколей Калкин признался, почему уже 30 лет не общается с отцом: "Бросаю вызов"

15:40

Плата за коммуналку снизилась на глазах: какие украинцы получат больше субсидий

15:27

Россия может готовить мощный удар по Украине: названа главная цель обстрела

15:26

Перешел черту: наглый сын российского фигуриста публично оскорбил отца

15:09

Дроны и искусственный интеллект: в НАТО нашли решение против КАБов

15:05

РФ пытается прорваться на важном направлении: в ВСУ предупредили об опасности

15:00

Почему 3 апреля нельзя планировать важные дела: какой праздник, приметы

14:37

Во время правления Павелко исчезли 1,7 миллиарда гривень: СМИ опубликовали детали аудита УАФ

Реклама
14:35

Где 3 различия между мальчиками на лошади: надо найти ответ за 17 секунд

14:26

Маркеты Украины накручивают цены: сколько теперь будет стоить важная молочка

14:14

Весна возвращается: синоптик сказала, какие регионы накроет почти 20-градусная жара

14:10

ChatGPT назвал точные даты: когда лучше всего сажать картофель в Украине

14:07

Получше магазинного: самый вкусный праздничный рулет на ПасхуВидео

13:24

Штраф от 17000 до 85000 грн: в налоговой объяснили, за что будут наказывать сильнее

13:15

На третий год войны Порошенко обогатился на рекордные 4,6 млрд грн - декларация

13:03

Рецепт взорвал Интернет: невероятные картофельные лодочки с начинкой

12:52

"Я безответственный человек": у Суханова обнаружилась неизлечимая болезнь

12:38

Предательница Ани Лорак "позажималась" с российским певцом-путинистом

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять