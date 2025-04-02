Не просто логотип: что на самом деле означает Fiat 500

Fiat 500 был чрезвычайно популярным автомобилем в течение многих лет, но многие люди не знают, что на самом деле означает это название.

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Расшифровка Fiat 500 и история культового авто / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Что означает логотип Fiat

Почему в названии модели есть число 500

Какая история создания культового авто

Многие автолюбители с восторгом следят за новейшими моделями на рынке. При этом далеко не все знают историю самых известных автомобилей.

Главред узнал историю и значение логотипа Fiat.

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Fiat 500 - культовая модель авто во всем мире, которое имеет богатое наследие. Этот итальянский автомобиль впервые сошел с конвейера в 1957 году. Изначально он был доступен в виде элегантного двухдверного полукабриолета или седана, а также в практичных версиях - трехдверного фургона и универсала.

Официальное название первого поколения - Nuova 500 (с итал. "новый 500"). Он стал преемником модели 500 "Topolino". И хотя дизайн и модификации менялись со временем, имя Fiat сохранило свой исторический вес, пишет Daily Express.

Недавно на Reddit один из пользователей задал интересный вопрос: "Вы же знаете, что означает Fiat, правда?" Это вызвало шквал ответов - от серьезных до совсем абсурдных. Однако один информированный комментатор попал в точку, написав: Fabbrica Italiana Automobili Torino. Именно это название, переводимое как "Итальянская автомобильная фабрика в Турине", и является полной расшифровкой бренда Fiat, который гордо несет свое итальянское наследие.

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Почему 500

Цифра "500" в названии модели - не случайный выбор. Она происходит от объема двигателя, который имел примерно 500 кубических сантиметров. В итальянском языке "Cinquecento" означает "пятьсот", что и дало машине ее узнаваемое название.

Fiat 500 стал настоящим символом итальянского стиля, а также важной частью восстановления страны после Второй мировой войны. В течение десятилетий модель претерпела значительные изменения: первое поколение выпускалось с 1957 по 1975 годы, а в 2007 году Fiat представил современную версию, которая сохранила классический дизайн, но получила новейшие технологии.

"С момента своего основания Fiat приносил в жизнь людей итальянский стиль и атмосферу dolce vita. Это отражалось во всех его моделях, но одна из них выделяется больше всего - 500. Известный своей простотой и уникальным дизайном, этот автомобиль покорил сердца людей во всем мире, став символом итальянской культуры", - говорится на официальном сайте Fiat.

Сегодня Fiat 500 - это компактный городской автомобиль, доступный в кузовах хэтчбек и кабриолет, а также в гибридной версии, предлагающей улучшенную топливную экономичность и экологичность.

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