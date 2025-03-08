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Больше, чем просто "H": что на самом деле означает логотип Hyundai

Руслана Заклинская
8 марта 2025, 00:06
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Логотипы брендов часто воплощают в себе гораздо больше, чем просто визуальный элемент.
Больше, чем просто 'H': что на самом деле означает логотип Hyundai
Скрытый смысл логотипа Hyundai / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какое скрытое значение в логотипе Hyundai
  • Как переводится слово Hyundai

Логотипы брендов часто становятся важной частью нашей ежедневной жизни, а определенные символы могут глубоко закрепляться в нашем сознании. Иногда за ними стоят умные идеи, скрывающие интересные значения. Один из таких логотипов принадлежит автомобильному гиганту Hyundai, который, на первый взгляд, выглядит как простая буква "H".

Дизайн этого логотипа, который широко ассоциируется с буквой "H" для Hyundai, имеет скрытый смысл, о котором узнал Главред. В видео в TikTok от пользователя therealoshow утверждается, что логотип Hyundai на самом деле символизирует и рукопожатие между двумя людьми - представителем компании и клиентом.

видео дня

Смотрите видео, где продемонстрированы скрытые значения логотипов брендов:

@therealoshow

10 sneaky Logo Designs with hidden meanings you probably missed.

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Это заметно в скрещенных линиях, образующих скошенную букву "H". Такой дизайн призван подчеркнуть стремление компании к установлению прочных и взаимовыгодных отношений с клиентами.

Такая интерпретация удивила многих, но не все были готовы принять ее сразу. Некоторые пользователи скептически отнеслись к этой теории, считая ее "притянутой за уши", а другие признавались, что раньше не замечали этой более глубокой цели логотипа.

Несмотря на различные мнения, истинный смысл логотипа Hyundai действительно заключается именно в изображении рукопожатия, которое символизирует сотрудничество между компанией и ее клиентами. Овал вокруг "H" подчеркивает глобальный масштаб компании и ее амбиции на мировом рынке. Кроме того, слово "Hyundai" в переводе с корейского означает "современный", что также резонирует с прогрессивной философией бренда.

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Компания Hyundai

Hyundai Motor Company - подразделение Hyundai Kia Automotive Group, пятого крупнейшего мирового производителя автомобилей по количеству проданных автомобилей за год. Главный офис находится в Сеуле, Южная Корея. Hyundai оперирует крупнейшим в мире интегрированным автомобильным заводом в Ульсане, который способен за год произвести 1.6 миллионов автомобилей, пишет Википедия.

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