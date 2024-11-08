Заметят лишь единицы: скрытое послание с животным на логотипе Toblerone

Читайте в материале:
- Что известно о компании Toblerone
- Какие тайные послания есть на её логотипе
Швейцарский бренд шоколада Toblerone, который существует уже более века, включил в свою упаковку многочисленные отсылки к своей родине.
Издание express.co.uk сообщает, что в частности гора, изображенная на обертках шоколада, может быть горой Маттерхорн в Альпах, пишет Главред.
Однако те, кто внимательно присматривается к изображению Альп, могут заметить еще один намек на происхождение шоколада, который многие потребители могли не заметить.
Вирусный TikTok пользователя @howiedrawsthings раскрыл эту скрытую деталь - изображение в честь столицы Швейцарии.
Компания Toblerone была основана в городе Берн в 1908 году, и компания, кажется, стремится выразить свою привязанность к городу, включив дань памяти в упаковку шоколада.
В частности, название шоколада содержит тайное послание, некоторые буквы которого состоят из названия столицы. @howiedrawsthings выделили буквы "b", "er" и "n" в логотипе Toblerone и нарисовали треугольник вокруг горы, чтобы показать эту местную принадлежность.
Также многие могут не догадываться, что внутри горы есть изображение медведя. Вероятно, скрытый медведь - из герба Берна.
Скрытое животное на логотипе Toblerone - видео:
Пользователи Reddit прокомментировали значение медведей для швейцарского города Берн.
"Медведи в Берне повсюду. Это символ города. Они в фонтанах, статуях, флагах, памятниках и, самое главное, в городе есть медвежий парк, где вы можете увидеть медведей так, будто центр города - это зоопарк. Есть даже место под названием "медвежья яма", рядом с которым очень странно находиться", - сказал один из пользователей.
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