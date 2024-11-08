Заметят лишь единицы: скрытое послание с животным на логотипе Toblerone

Поклонники Toblerone обнаружили скрытую деталь в логотипе шоколада.

https://glavred.info/life/zametyat-lish-edinicy-skrytoe-poslanie-s-zhivotnym-na-logotipe-toblerone-10612454.html Ссылка скопирована

Скрытое животное на логотипе Toblerone / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Что известно о компании Toblerone

Какие тайные послания есть на её логотипе

Швейцарский бренд шоколада Toblerone, который существует уже более века, включил в свою упаковку многочисленные отсылки к своей родине.

Издание express.co.uk сообщает, что в частности гора, изображенная на обертках шоколада, может быть горой Маттерхорн в Альпах, пишет Главред.

видео дня

Однако те, кто внимательно присматривается к изображению Альп, могут заметить еще один намек на происхождение шоколада, который многие потребители могли не заметить.

Вирусный TikTok пользователя @howiedrawsthings раскрыл эту скрытую деталь - изображение в честь столицы Швейцарии.

Компания Toblerone была основана в городе Берн в 1908 году, и компания, кажется, стремится выразить свою привязанность к городу, включив дань памяти в упаковку шоколада.

В частности, название шоколада содержит тайное послание, некоторые буквы которого состоят из названия столицы. @howiedrawsthings выделили буквы "b", "er" и "n" в логотипе Toblerone и нарисовали треугольник вокруг горы, чтобы показать эту местную принадлежность.

Также многие могут не догадываться, что внутри горы есть изображение медведя. Вероятно, скрытый медведь - из герба Берна.

Скрытое животное на логотипе Toblerone - видео:

Пользователи Reddit прокомментировали значение медведей для швейцарского города Берн.

"Медведи в Берне повсюду. Это символ города. Они в фонтанах, статуях, флагах, памятниках и, самое главное, в городе есть медвежий парк, где вы можете увидеть медведей так, будто центр города - это зоопарк. Есть даже место под названием "медвежья яма", рядом с которым очень странно находиться", - сказал один из пользователей.

Что нужно знать об Express.co.uk Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов. С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн. Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред