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Большинство не догадывается: что означает символ "℮" на упаковке с продуктами

Мария Николишин
8 сентября 2024, 12:57
239
Наряду с весом, штрих-кодом и логотипами авторских прав, находится маленькая буква "е", которую мы даже не замечаем.
Большинство не догадывается: что означает символ '℮' на упаковке с продуктами
Что означает символ "℮" на упаковке с продуктами / коллаж: Главред, фото: Express.co.uk

На продуктах питания, продаваемых в магазинах всегда есть маленькая буква "е", и для этого есть важная причина. Об этом пишет Express.co.uk.

Что означает буква "е" на упаковке

Наряду с весом, штрих-кодом и логотипами авторских прав, находится маленькая буква "е", которую мы даже не замечаем. Но, как обнаружила одна женщина, купившая чипсы, этот символ на самом деле означает "оценено".

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Оценка - это вес внутри продукта, и это означает, что производители не взвешивают каждую пачку, которую они продают, отдельно, а просто настраивают свои производственные линии таким образом, чтобы подавляющее большинство продаваемых товаров в среднем соответствовали критериям веса, указанным на пачке.

Отмечается, что знак "e" не является обязательным, но нанесение его на пачку позволяет производителю продавать их в любой стране ЕС без необходимости соответствовать любым другим специфическим национальным требованиям и соответствует правилам ЕС по весу.

Чтобы гарантировать, что отображаемое количество является правильным, упаковки, маркированные знаком "℮", должны соответствовать следующим требованиям: среднее количество продукта в упаковках, происходящих из одной партии, должно быть равно или больше, чем количество, указанное на упаковке.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение важнейших мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они ежедневно пытаются предоставить читателям лучшую журналистику, информировать и развлекать.

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