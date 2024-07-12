Как без холодильника сохранить продукты: еда не пропадет при долгих отключениях

Сколько продукты могут храниться без холодильника - какие готовые блюда можно хранить без холодильника.

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Что можно использовать вместо холодильника / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, olimpbag.com.ua

В условиях длительных отключений электрической энергии большинство бытовых приборов останавливают свою работу, если у вас нет альтернативных источников питания. Особенно остро этот вопрос касается работы холодильника, тем более если отключения происходят в летний период.

Вместе с тем существует несколько проверенных временем способов, как сохранять продукты без холодильника в случае веерных отключений. Многие при этом советуют вспомнить методы, которые применяли наши предки, которые в старину прекрасно обходились без холодильной техники.

Как люди хранили продукты без холодильника

Если у вас отключили электрическую энергию зимой или даже поздней осенью, тогда будет намного проще сохранить продукты без холодильника. Ведь проще всего вынести скоропортящиеся продукты на балкон, где поддерживается довольно низкая температура.

Если нет такой возможности, продукты заверните в плотную бумагу, поместить в авоську или мешок и плотно прикрепите к окну со стороны улицы. За счет естественной низкой температуры воздуха продукты могут сохраняться несколько дней.

Отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Какие готовые продукты можно хранить без холодильника

Если вы знаете о том, что вам грозят длительные отключения летом, лучше всего спланировать свой рацион таким образом, чтобы не зависеть от работы холодильника. Поэтому отдавайте предпочтение продуктам, которые можно хранить без холодильника длительное время.

Какие продукты можно хранить без холодильника:

сухари и хлебцы;

галеты и печенье;

энергетические батончики;

мясные, рыбные и овощные консервы;

сгущенка и варенье;

мед, орехи и фрукты;

супы, пюре и вермишель быстрого приготовления.

Как дольше сохранить продукты без холодильника в дороге

Самый лучший выход – использовать специальную переносную сумку-холодильник с аккумуляторами холода. Можно также при транспортировке обернуть еду в термоизоляционные пакеты или фольгу.

Некоторые советуют заранее заморозить необходимые продукты и обложить их бутылками с предварительно замороженной водой. Это позволит продуктам оставаться в замороженном виде долгое время.

Смотрите видео - как хранить продукты во время летнего блэкаута:

Как сохранить продукты без холодильника

Есть несколько способов, как можно сохранить продукты без холодильника:

Термосумка (используйте вместе с предварительно замороженными аккумуляторами холода или пластиковыми бутылками с замороженной водой);

Погреб/подвал (идеальное место для хранения продуктов с естественным температурным режимом);

Колодец (если колодец достаточно глубокий, поможет сохранить продукты, однако при этом соблюдайте правила безопасности).

/ Главред

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