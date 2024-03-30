РФ почти полностью разрушила одну из крупнейших ТЭС Харьковщины: что известно

В результате атаки были полностью уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная – от значительного до полного.

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РФ почти полностью разрушила одну из крупнейших ТЭС Харьковщины/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия почти полностью разрушила Змиевскую теплоэлектростанцию, которая является одной из крупнейших в Харьковской области.

Удар, который состоялся 22 марта, уничтожил все блоки и повредил вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная – от значительного до полного. Об этом сообщили в "Центрэнерго".

Отмечается, что сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования, поэтому пока нельзя точно оценить масштаб повреждений, необходимое для восстановления время, а также сумму средств, которая на это восстановление потребуется.

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Змиевскую ТЭС посетил министр энергетики Герман Галущенко. Он пообещал помощь через доноров.

"Будем помогать через доноров. Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать!", – подчеркнул Галущенко.

Что известно о Змиевской ТЭС? Змиевская ТЭС – крупнейшая электростанция в Харьковской области, одна из крупнейших тепловых электростанций Украины.

Проектная мощность – 2400 МВт. В 2005 году после замены восьмого энергоблока станции установленная мощность составила 2200 МВт. Виды топлива – природный газ, уголь, мазут, пишет Википедия.

Еще на 2 ТЭС полностью или частично повреждены все энергоблоки

Также в результате удара оккупантов по энергосистеме Украины 22 марта серьезно пострадали еще две теплоэлектростанции – Бурштынская в Ивано-Франковской области и Ладыжинская в Винницкой области. Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью "Экономической правде".

Он также добавил, что "не работает сильно поврежденная КАБами Кураховская ТЭС".

Сахарук уточнил, что всего в системе потеряно почти 2 ГВт доступной мощности.

По прогнозам исполнительного директора ДТЭК, один-два блока ТЭС ДТЭК начнут работать раньше, но в целом на восстановление потребуется 6-24 месяца или даже больше.

Массированные удары РФ по энергетике Украины – последние новости

РФ массированно атаковала объекты энергетики Украины в ночь на пятницу, 29 марта. Российские оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В Днепропетровской области были применены аварийные отключения, в Харьковской области – графики почасовых отключений. После этого стало известно, что силы ПВО уничтожили 84 воздушные цели во время ночной атаки оккупантов по Украине. В целом захватчики использовали 99 средств воздушного нападения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ракеты РФ повредили энергетическую инфраструктуру в шести областях. Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

Вечером 29 марта в "Укрэнерго" сделали важное заявление о том, что в 4 областях будут аварийные отключения электричества. Из-за атаки оккупантов в ночь на 29 марта, которая вызвала возникновение недостаточного объема мощности в энергосети, еще больше областей Украины затронут ограничения.

В ночь на субботу, 30 марта, РФ ударила дронами и ракетами по ряду областей Украины в ночь на субботу, 30 марта. Захватчики снова целились по энергетической инфраструктуре. Отражать вражескую атаку пришлось в течение более 3 часов. Попаданий не было, но есть повреждения элеватора в Днепропетровской области, куда упали обломки вражеского дрона.

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