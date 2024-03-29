Люди без света: ракеты РФ повредили энергетическую инфраструктуру в шести областях

Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

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Денис Шмыгаль рассказал о последствиях российского ракетного удара 29 марта / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГосЧС

В результате массированного ракетного удара РФ 29 марта 2024 года повреждены объекты энергетической инфраструктуры в шести областях - Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в некоторых регионах применены аварийные отключения, передает пресс-служба Министерства энергетики.

"На Днепропетровщине обстреляны объекты тепловой генерации. Также враг нанес удар по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области - есть повреждения оборудования", - говорится в сообщении.

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В результате ударов по объектам генерации в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях есть повреждения оборудования.

"Обесточились подстанции и, как следствие, – потребители (железная дорога без сбоев в движении поездов, объекты коммунальной сферы, местная промышленность, население)", - добавили в Минэнерго.

По словам главы Кабмина, Украине нужно больше систем ПВО, чтобы обезопасить критическую инфраструктуру и защитить население.

Ракетный удар по Украине 29 марта - последние новости

29 марта российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по территории Украины. Позже взлетели три МиГ-31К. Ракетно-дроновая атака продолжалась 9 часов.

Под атакой находились Днепр, Каменское, Павлоград, Кременчуг, отдельные населенные пункты Днепропетровской, Львовской областях, Ивано-Франковск.

В Укрэнерго сообщили, что оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В ДТЭК добавили, что оккупанты атаковали три теплоэлектростанции. Пострадал энергетик.

По данным Воздушных сил, оккупанты применили различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего – 99 средств воздушного нападения. В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели: 58 "Шахедов" и 26 ракет.

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