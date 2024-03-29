РФ массированно атаковала объекты энергетики: в Укрэнерго раскрыли последствия

В Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области — графики почасовых отключений.

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Российские оккупанты атаковали энергетику Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

Во время ракетного удара 29 марта российские оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.

Как сообщили в Укрэнерго, в Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области — графики почасовых отключений.

"Ночью россияне во время массированной комбинированной атаки ударили еще раз по энергетическим объектам.﻿﻿ Были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах.﻿﻿ В настоящее время на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине - графики почасовых отключений", - говорится в сообщении.

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Министр энергетики Герман Галущенко также прокомментировал очередную массированную атаку на украинскую энергетику, которую устроили российские войска.

"На этот раз оккупанты били по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. В Днепропетровской области аварийные отключения света, в Харьковской - почасовые", - написал он в Facebook.

"Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии. Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий", - добавил он.

Ракетный удар по Украине 29 марта - что известно

29 марта российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по территории Украины. Позже взлетели три МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Ракетно-дроновая атака продолжалась 9 часов.

Под атакой находились Днепр, Каменское, Павлоград, Кременчуг, отдельные населенные пункты Днепропетровской, Львовской областях, Ивано-Франковск. Удары наносились, в том числе, и по энергетическому комплексу Украины.

25 марта в Киеве прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прозвучали сразу после объявления воздушной тревоги в столице. Все подробности атаки читайте в материале: РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске.

Предыдущая атака на столицу была 21 марта. О последствиях ракетного удара читайте ив материале: Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие.

Ракета "Циркон" - основные характеристики / Инфографика Главред

Тем временем Совет обороны Киева принял срочные решения. Поводом заседания Совета обороны города стали последние заявления РФ о намерениях увеличить количество ракетных ударов, направленных на гражданские объекты.

Что такое ракета Циркон? Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – как заявляют в стране-агрессоре РФ, это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей (фрегатов, авианосцев), а также наземных объектов. По данным росСМИ, этой ракете "аналогов нет", так как и скорость, и высота, и дальность Циркона не может зафиксировать ни одна система ПРО. Ракета Циркон – это якобы гиперзвуковая ракета, которая, согласно заявлению кремлевского диктатора Владимира Путина, имеет дальность полета более 1 тыс. км и развивает скорость до 9 Маха (3 км/с).

Высота полета: 30-40 км. Дальность: от 450 км до 1 тыс. км. Европейские открытые источники дают цифры 450-650, российские – 1 тыс. Длина ракеты: 8-9,5 м. Вес боевой части: 300-400 кг.

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