РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске

В понедельник, 25 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прозвучали сразу после объявления воздушной тревоги в столице.
12:05 Мэр Киева Кличо сообщил последние данные о последствиях ракетной атаки оккупантов.
"В результате сегодняшней атаки врага, слава Богу, нет попаданий в многоэтажные жилые дома. И пока жертв нет", - сказал он.
Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного трехэтажного здания, которое являлось одним из помещений (спортивного назначения) государственного учебного заведения. В соседних жилых домах повреждены окна.
В настоящее время 5 пострадавших. Из них двое – в больнице.
Смотрите видео - Кличко рассказал о последствиях ракетной атаки РФ 25 марта:
11:48 Обновленные данные о пострадавших:
"В результате ракетного удара по Киеву известно уже о четырех пострадавших, из них один ребенок. В настоящее время без погибших. Данные обновляются и уточняются", - сообщили в КМВА.
Тем временем мэр Кличко сообщает о пяти пострадавших в Печерском районе. Троим медики оказали помощь на месте. Двоих – госпитализировали.
11:42 В ГосЧС сообщили, что в результате ракетной атаки россиян повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева
Предварительно пострадали 2 человека, которым врачи оказывают необходимую помощь. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели разбирают завалы.
Также в Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах предварительно произошло падение обломков, обошлось без пострадавших. В настоящее время спасатели обследуют территории.
В Дарницком районе есть повреждение частного дома. В Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты.
На всех локациях работают спасатели, правоохранители проводят следственные действия.
11:33 Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что утром враг снова атаковал столицу. Это уже третья атака за последние 5 дней.
"На этот раз баллистическими ракетами. Около 10:30 противник запустил две баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Обе вражеские ракеты уничтожены силами и средствами ПВО. Тип оружия устанавливается", - говорится в сообщении.
В результате ракетного удара в Печерском районе повреждено нежилое здание, обошлось без возгорания.
В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. В Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков.
"Есть пострадавшие, информация о количестве выясняется", - добавил Попко.
11:22 Уже известно о четырех пострадавших в Печерском районе. Двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двоих, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали.
11:15 Число пострадавших в Печерском районе возросло до двух человек.
"Одной женщине была оказана помощь на месте. Вторую – медики госпитализировали", - сообщил мэр Кличко.
11:07 В Печерском районе, предварительно повреждено многоэтажное нежилое здание. Возгорания не было.
"Оперативные службы работают на месте. Предварительно, пострадал один человек", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.
11:06 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе в результате падения обломков ракеты есть разрушения в нежилом трехэтажном здании. Обнаружена одна пострадавшая. Медики оказали помощь на месте.
10:59 В Голосеевском районе города Киева в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Данные уточняются, сообщили в КГВА.
Смотрите видео - Дети в Киеве бегут в укрытия во время ракетной атаки РФ:
10:54 По предварительным данным, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе, сообщили в Киевской городской администрации.
Также, предварительно, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.
"Оперативные службы следуют на места происшествий. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются", - говорится в сообщении.
10:44 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поступили вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения направляются на места.
10:42 По предварительной информации Киевской городской администрации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе.
"Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
В городе работает ПВО, сообщил в 10:32 мэр Киева Виталий Кличко.
В 10:28 в Воздушных силах предупредил об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"Ракета на Киев", - говорится в сообщении.
Карта тревог сейчас выглядит так:
Ракетный удар по Киеву 21 марта
В Украине в ночь на 21 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили, что оккупанты подняли в небо 11 бортов ТУ-95МС в районе Астрахани. Был зафиксированы запуски крылатых ракет с территории РФ.
В Воздушных силах отметили также, что враг запускает по Киеву аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".
Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что в ночь на 21 марта 2024 года противник атаковал Украину двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков – Волгодонск, Энгельс).
"Ракеты заходили с севера, основное направление удара – Киев", - говорится в сообщении.
"В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области", - написал Олещук.
Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что российские оккупанты могут провести следующий массированный ракетный удар по Украине через несколько дней. На подготовку им будет достаточно трех дней.
Другие новости:
- В ДнепроГЭС попали 8 ракет, повреждения значительные - Офис генпрокурора
- "Теперь нужно ждать атак каждый день": Жданов сделал тревожный прогноз о ракетных ударах
- В Киеве ПВО сбила 10 целей, на Львовщине ракетная атака: детали удара РФ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред