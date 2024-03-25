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РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске

Анна Ярославская
25 марта 2024, 10:34обновлено 25 марта, 12:21
Взрывы в столице начали звучать практически сразу после объявления воздушной тревоги. Работают силы ПВО.
РФ нанесла ракетный удар по столице Украины
РФ нанесла ракетный удар по столице Украины / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, ГосЧС

В понедельник, 25 марта, в Киеве прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прозвучали сразу после объявления воздушной тревоги в столице.

12:05 Мэр Киева Кличо сообщил последние данные о последствиях ракетной атаки оккупантов.

"В результате сегодняшней атаки врага, слава Богу, нет попаданий в многоэтажные жилые дома. И пока жертв нет", - сказал он.

видео дня

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного трехэтажного здания, которое являлось одним из помещений (спортивного назначения) государственного учебного заведения. В соседних жилых домах повреждены окна.

В настоящее время 5 пострадавших. Из них двое – в больнице.

Смотрите видео - Кличко рассказал о последствиях ракетной атаки РФ 25 марта:

Скріншот

11:48 Обновленные данные о пострадавших:

"В результате ракетного удара по Киеву известно уже о четырех пострадавших, из них один ребенок. В настоящее время без погибших. Данные обновляются и уточняются", - сообщили в КМВА.

Тем временем мэр Кличко сообщает о пяти пострадавших в Печерском районе. Троим медики оказали помощь на месте. Двоих – госпитализировали.

11:42 В ГосЧС сообщили, что в результате ракетной атаки россиян повреждено трехэтажное здание спортзала в Печерском районе Киева

Предварительно пострадали 2 человека, которым врачи оказывают необходимую помощь. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели разбирают завалы.

Также в Голосеевском, Днепровском и Соломенском районах предварительно произошло падение обломков, обошлось без пострадавших. В настоящее время спасатели обследуют территории.

В Дарницком районе есть повреждение частного дома. В Голосеевском районе в лесополосе обнаружены обломки ракеты.

На всех локациях работают спасатели, правоохранители проводят следственные действия.

  • ракетная атака
    ракетная атака Нацполиция
  • ракетная атака
    ракетная атака Нацполиция
  • ракетная атака
    ракетная атака Нацполиция
  • ракетная атака
    ракетная атака ГСЧС
  • ракетная атака
    ракетная атака ГСЧС
  • ракетная атака
    ракетная атака ГСЧС
  • ракетная атака
    ракетная атака ГСЧС
  • ракетная атака
    ракетная атака ГСЧС
  • ракетная атака
    ракетная атака ГСЧС
  • ракетная атака
    ракетная атака ГСЧС

11:33 Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что утром враг снова атаковал столицу. Это уже третья атака за последние 5 дней.

"На этот раз баллистическими ракетами. Около 10:30 противник запустил две баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Обе вражеские ракеты уничтожены силами и средствами ПВО. Тип оружия устанавливается", - говорится в сообщении.

В результате ракетного удара в Печерском районе повреждено нежилое здание, обошлось без возгорания.

Последствия атаки РФ на Киев
Последствия атаки РФ на Киев / Фото: Нацполиция

В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. В Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков.

"Есть пострадавшие, информация о количестве выясняется", - добавил Попко.

Уничтожены две баллистические ракеты
Уничтожены две баллистические ракеты / Фото: t.me/ComAFUA
инфографика оникс-м
Что известно о ракете Оникс-М / Инфографика: Главред

11:22 Уже известно о четырех пострадавших в Печерском районе. Двум женщинам медики оказали помощь на месте. Двоих, в том числе 16-летнюю девушку, госпитализировали.

11:15 Число пострадавших в Печерском районе возросло до двух человек.

"Одной женщине была оказана помощь на месте. Вторую – медики госпитализировали", - сообщил мэр Кличко.

11:07 В Печерском районе, предварительно повреждено многоэтажное нежилое здание. Возгорания не было.

"Оперативные службы работают на месте. Предварительно, пострадал один человек", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

11:06 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе в результате падения обломков ракеты есть разрушения в нежилом трехэтажном здании. Обнаружена одна пострадавшая. Медики оказали помощь на месте.

10:59 В Голосеевском районе города Киева в лесополосе обнаружены обломки ракеты. Предварительно информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Данные уточняются, сообщили в КГВА.

Смотрите видео - Дети в Киеве бегут в укрытия во время ракетной атаки РФ:

Скриншот
Скриншот

10:54 По предварительным данным, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе, сообщили в Киевской городской администрации.

Также, предварительно, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.

"Оперативные службы следуют на места происшествий. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются", - говорится в сообщении.

10:44 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поступили вызовы экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. Подразделения направляются на места.

На Осокорках часть ракеты влетела сверху в частный дом
На Осокорках часть ракеты влетела сверху в частный дом / Фото: Telegram

10:42 По предварительной информации Киевской городской администрации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе.

"Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

В городе работает ПВО, сообщил в 10:32 мэр Киева Виталий Кличко.

В 10:28 в Воздушных силах предупредил об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Ракета на Киев", - говорится в сообщении.

Карта тревог сейчас выглядит так:

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога / Фото: карта тревог

Ракетный удар по Киеву 21 марта

В Украине в ночь на 21 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили, что оккупанты подняли в небо 11 бортов ТУ-95МС в районе Астрахани. Был зафиксированы запуски крылатых ракет с территории РФ.

В Воздушных силах отметили также, что враг запускает по Киеву аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что в ночь на 21 марта 2024 года противник атаковал Украину двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков – Волгодонск, Энгельс).

"Ракеты заходили с севера, основное направление удара – Киев", - говорится в сообщении.

"В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области", - написал Олещук.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что российские оккупанты могут провести следующий массированный ракетный удар по Украине через несколько дней. На подготовку им будет достаточно трех дней.

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