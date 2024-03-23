'Они подготовились': Мусиенко сказал, когда РФ может нанести массированный удар

Хотя российские оккупанты готовятся к массированным ракетным ударам, однако не всегда они происходят.

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Эксперт объяснил, когда РФ может нанести новый массированный удар / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред

Российские оккупанты могут провести следующий массированный ракетный удар по Украине через несколько дней. На подготовку им будет достаточно трех дней. Об этом рассказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Я думаю, что трое суток. Трое суток достаточно... Понедельник-вторник, например, если мы возьмем, 25-26-е, они могут быть уже готовы к тому... Не 150 ракет, ну меньше, ну 70, ну 60, 80, 90. Трудно сказать, на самом деле", - предположил он.

Эксперт отметил, что хотя российские оккупанты готовятся к массированным ракетным ударам, однако не всегда они происходят.

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"Они же готовятся, но не всегда это означает, что все применяется. То есть мы считаем, что были удары у нас четверг-пятница, мы считаем трое суток... этого достаточно для того, чтобы перезарядиться, подготовиться и быть готовым на вылет снова. При условии, что есть ракеты. А судя по всему на эти обстрелы они подготовились", - сказал он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ракетный удар 22 марта

Напомним, в ночь на 22 марта 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Силам ПВО удалось уничтожить 92 воздушные цели из 151: 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Во время атаки РФ повредила многочисленные объекты инфраструктуры, включая ДнепроГЭС. На станции возник пожар, однако угрозы прорыва дамбы нет. Позже стало известно, что в Днепровскую ГЭС попали две ракеты, повредив ГЭС-1 и серьезно повредив ГЭС-2.

Все подробности ракетного удара по Украине 22 марта читайте в материале: РФ бьет ракетами по Украине, взрывы - в Харькове, Днепре, Запорожье: что известно.

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