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В разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине: назвали цели и сроки

Юлия Закрепа
22 марта 2024, 13:18обновлено 22 марта, 13:54
Россия почти наверняка продолжит наносить удары по критически важным точкам, насколько позволят самолеты, экипажи и запасы оружия.
В разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине: назвали цели и сроки
Оккупанты будут продолжать атаковать ракетами Украину / Коллаж: Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия продолжит наносить воздушные удары по Украине, пока у нее будут для этого средства. Это делается с целью поддерживать давление на украинское правительство и население.

Как отмечается в отчете Минобороны Великобритании, 21 марта Россия нанесла первый более чем за месяц крупный удар с использованием авиации дальнего действия по Украине. В состав ударной группы вошли не менее 10 самолетов Ту-95, действовавших с авиабаз Оленегорск и Энгельс, а также истребители МиГ-31. Было выпущено не менее 20 ракет (в том числе Х-101 и "Кинжал") преимущественно на Киев.

С момента предыдущего авиационного удара по Киеву прошло 44 дня.

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По данным британской разведки, вполне возможно, что месячная пауза в ударах с использованием дальней авиации была вызвана проблемами управления и планирования авиапарка. Санкции, вероятно, ограничили возможность России получить доступ к ключевым компонентам самолетов и ракет. Продолжающиеся успехи украинской ПВО, вероятно, также усложнили планирование российской атаки.

"Россия почти наверняка продолжит наносить удары по критически важным точкам, насколько позволят самолеты, экипажи и запасы оружия, пытаясь поддерживать давление на украинское правительство и население из-за своей возможности нанесения ударов в условиях противостояния", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Министерство обороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.

Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Напомним, что в ВСУ раскрыли критическую ситуацию на фронте и назвали участки, где оккупанты стягивают войска и технику. Россияне хотя и медленно, но наступают. Силы обороны не имеют преимущества на поле боя, поскольку РФ обладает большими ресурсами.

В разведке назвали приоритетные для РФ направления наступления. Оккупанты продолжают наступать на нескольких участках линии фронта, сосредоточив свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

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