Оккупанты стягивают войска и технику: в ВСУ раскрыли критическую ситуацию на фронте

Украинские Силы обороны проводят соответствующие наступательные действия, восстанавливают позиции, захватывают позиции врага.

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Что происходит на Авдеевском направлении / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что россияне делают все, чтобы продолжать наступление на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях, поэтому вывод о замедлении действий оккупантов делать рано.

По его словам, россияне хотя и медленно, но наступают. Сейчас Силы обороны не имеют преимущества на поле боя, поскольку РФ обладает большими ресурсами.

"К сожалению, еще рано делать подобные выводы. Продолжаются наступательные действия, потому что Россия не может позволить себе потерять преимущество на поле боя, а только замедление их действий даст нам возможность перехватить инициативу. Поэтому они делают все возможное и невозможное, используя все ресурсы, которые есть, чтобы продолжать наступательные действия на Лиманском направлении. Продолжаются - на Бахмутском направлении, также не замедляются на Авдеевском направлении", - отметил Павлюк в эфире телемарафона "Єдині новини". видео дня

Он отметил, что сейчас оккупанты не имеют такого успеха, как при наступлении на Авдеевку. Россияне лишь демонстрируют небольшие тактические успехи на том или ином направлении.

Силы обороны проводят соответствующие наступательные действия, восстанавливают позиции, захватывают позиции врага.

"Идет пока позиционная война, пока преимущества мы не можем получить, к сожалению, противник имеет больший ресурс. Но всему свое время", - добавил командующий

Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". В должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. 15 марта 2022 года снят с должности командующего ООС и назначен председателем Киевской ОГА. Именно Александру Павлюку поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины - города Киева. По состоянию на начало апреля 2022 года совместными усилиями подразделений, задействованных в обороне города, противника удалось оттеснить от Киева на несколько десятков километров на всех направлениях.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в ВСУ раскрыли опасную ситуацию под Запорожьем. Вблизи Роботино россияне активно используют контрбатарейную борьбу, в частности артиллерию и дроны. За прошедшие сутки в этом районе враг шесть раз штурмовал позиции ВСУ.

Россияне провели провальные штурмы и отступили на Херсонщине. Силы обороны нанесли огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. Во время боевых действий украинские войска нанесли существенные потери противнику, заставив его отступить.

В ВСУ раскрыли опасные направления вблизи Бахмута, куда оккупанты согнали большое количество техники и личного состава. Бои продолжаются на всем отрезке Бахмутского направления. Враг пытался штурмовать позиции ВСУ у Богдановки и Ивановского.

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