Атаки РФ заканчиваются 'огромным количеством трупов': в ВСУ рассказали о боях на востоке

В пехотных атаках россияне стали все меньше использовать технику, поскольку ВСУ ее уничтожают на подходе, отметил командир экипажа БПЛА "Кара небесная".

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Ситуация сильно меняется каждый день / Колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, 66 ОМБр им. М. Храброго

На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной, ежедневно войска РФ осуществляют атаки на украинские позиции. Однако ВСУ наносят оккупантам значительные потери, из-за чего враг все меньше использует пехотные штурмы и технику. Об этом рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш в эфире телемарафона.

"Каждый день ситуация чрезвычайно меняется и если вчера могло быть 5-7 атак, то сегодня их уже может быть 13. Все зависит от того, какое количество резервов подсунет противник и насколько он будет готов. Все очень зависит от погодных условий. Собственно, сейчас ситуация стабилизировалась и единственный огромный минус на оперативной зоне - это использование врагом управляемых авиационных бомб, ФАБов и других авиационных бомб. Это самая большая сейчас проблема", - рассказал командир.

По его словам, основной проблемой для украинских защитников являются не пехотные штурмы россиян, а КАБы и ФАБы. Отченаш отметил, что каждая пехотная атака оккупантов на украинские позиции заканчивается "огромным количеством трупов" россиян.

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"Силы обороны, в том числе бригада "Рубеж", делает все возможное для того, чтобы они не могли продвинуться дальше и у них это, в принципе, не получается. То есть, даже те метры, которые у них получается продвинуться, стоят им очень дорого и совершенно не оправдано до тех условных побед, которые они хотят иметь", - подчеркнул он.

Также командир отметил, что Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении. Отченаш подчеркнул, что в пехотных атаках россияне начали все меньше и меньше использовать технику, поскольку ВСУ ее уничтожают на подходе.

"Сейчас они, действительно, даже боятся выполнять свои задачи. Огромное количество их штурмов сейчас происходит на условных китайских багги, которые мы называем автомобилями-камикадзе. Собственно, все их штурмы и атаки просто-напросто упираются в украинскую оборону. Уничтожаются в большинстве даже на подходах, благодаря беспилотным авиационным комплексам, при этом не теряя личный состав Сил обороны Украины", - добавил военный.

Отченаш отметил, что Украина опережает Россию по качеству боевых беспилотных авиационных комплексов, но по количеству дронов опережают оккупанты.

"Нужно понимать, что у России сейчас есть хороший партнер Китай, который предоставляет им просто миллионы комплектующих для создания этих коптеров. Поэтому, они могут делать огромное количество коптеров, но в то же время не обращать внимание так сильно на качество", - пояснил он.

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Война в Украине

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на фронте.

Также на Бахмутском направлении российские оккупанты сосредоточили значительные силы и ведут бои на всем отрезке. Оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ у Богдановки и Ивановского, применяя пехотные подразделения и боевую технику.

Кроме этого, в течение последних недель наступление российской армии немного замедлилось, вероятно из-за значительных потерь в районе Авдеевки. Российские войска продолжают сосредотачиваться в Донецкой области, достигая незначительных успехов в боях за ряд населенных пунктов, отметили в разведке Великобритании.

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