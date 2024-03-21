'Выгребать самостоятельно': Сотник дал прогноз, когда Запад предоставит Украине вооружение

Сотник считает, если в Украину будет приезжать какое-то суперсовременное вооружение, то им будут заниматься западные специалисты.

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Когда Украина получит западное оружие / коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, УНИАН

На сайте Главред состоялся чат с главным редактором канала Sotnik-TV, журналистом, писателем и публицистом Александром Сотником. Он рассказал и дал прогноз, когда США или Европа дадут Украине необходимое вооружение весной, чтобы она могла отразить российское наступление. Возможно украинцам придется выгребать самостоятельно.

"Надо рассчитывать только на себя. Это главное. Что-то Украине дадут. В меньшем количестве, чем хотелось бы и чем нужно, но дадут. Опять-таки те же F-16: большая проблема обучить людей, потому что это принципиально другие машины, чем МиГи или "сушки", очень сложные. Переучить людей трудно. Плюс - языковой барьер. Плюс - менталитет: у украинцев пока постсоветский менталитет", - отметил Сотник.

Он напомнил, что сейчас обучили около десятка пилотов, но это даже не эскадрилья. Кроме пилотов, надо же еще обучить техников, механиков, тех, кто будет машины на земле обслуживать. Это сложно, это тоже время.

"Поэтому это сложная история. Думаю, что, если в Украину будет приезжать какое-то суперсовременное вооружение, то им будут заниматься западные специалисты. Почему Шольц говорит, что ракет Taurus не будет - потому что с этими ракетами нужно отправлять в Украину немецкого Ганса. А Шольц сказал, что ноги Отто и Ганса в Украине не будет. А все из-за ментальной травмы со Второй мировой войны. Там каждый немец ходит и отряхивается: "Мы помним войну с Россией... Ой, ну его к черту!". В это все и упирается. Taurus нужны? Да они крайне необходимы! Но в эту ментальную историю многое упирается, к сожалению", - пояснил эксперт.

Смотрите видеоверсию чата с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Напомним, что Запад принял принципиальное решение относительно войны в Украине. Журналист отмечает, что страны-союзники Украины приняли для себя волевое решение поддерживать Украину в ее войне против российских оккупантов.

РФ пытается создать коалицию с 3-мя странами в противовес Западу. Страна-агрессор Россия пытается создать коалицию с Ираном, Северной Кореей и Китаем в противовес Западу. Кремль постоянно пытается поддерживать налаживание двусторонних отношений с этими странами.

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