Европейские военные планировщики неофициально пытаются рассматривать вопрос о том, как НАТО может действовать без высокого уровня поддержки США.

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Россия готова к войне со странами Европы / коллаж: Главред, фото: pexels, Минобороны РФ

Война в Украине и споры с США выявили пробелы в военном потенциале Европы, на устранение которых понадобятся годы, даже если правительства сделают военные расходы политическим приоритетом.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что согласно анализу экспертов, Европе понадобится не менее 20 лет, чтобы создать силу, способную противостоять российскому вторжению в Литву и прилегающие части Польши без участия США. В то же время Россия может восстановить силы для новой войны значительно быстрее.

"Хотя в Украине было уничтожено огромное количество российской техники, многие европейские чиновники говорят, что Москва может восстановить свою армию в течение нескольких лет после окончания войны. Между тем НАТО исчерпало собственные запасы оружия, чтобы удерживать Украину в вооружении. Поскольку армии нужны годы, чтобы планировать, снаряжать и тренировать силы, европейские правительства сталкиваются с немедленными и жесткими компромиссами по расходам", - пишет WSJ. видео дня

По мнению многих экспертов, европейские расходы на оборону должны достичь 3% ВВП, чтобы обойтись без помощи США.

Согласно недавнему исследованию немецкого Института экономических исследований Ifo, большинство европейских стран могут достичь 2% военных расходов, сократив другие государственные расходы менее чем на 1 процентный пункт. Но достижение 3% означало бы переложить несколько процентных пунктов государственных расходов на оборону.

Ifo подсчитал, что хотя военные расходы европейских стран НАТО вернулись к уровню 1991 года на основе цен 2023 года, социальные расходы выросли более чем вдвое за этот период и поглотили половину государственных расходов. И это фискальное давление сделало Европу зависимой от Вашингтона в отношении жизненно важного военного потенциала.

И сейчас европейские военные планировщики неофициально пытаются рассматривать вопрос о том, как НАТО может действовать без высокого уровня поддержки США.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Напомним, что топ-генерал НАТО сделал важное заявление о войне. Пропаганда РФ работает над созданием сильного образа для России, однако ей не удается скрыть то, что российский диктатор так и не достиг ни одной из стратегических целей в войне против Украины.

В Беломдоме сделали важное заявление об отправке войск НАТО в Украину. В Белом доме выразили позицию о том, что страны-члены НАТО должны самостоятельно определить свою позицию относительно ввода войск на территорию Украины.

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