Украине необходимы 'не только гранаты': в НАТО призвали усилить мобилизацию

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что для дальнейшего ведения войны Украине необходимо не только оружие, но и люди.

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Украине нужны не только оружие, но и люди / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Украине важно не только иметь достаточное количество гранат и оружия, но и обеспечить дополнительную мобилизацию для замены погибших и раненых бойцов. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр во время выступления на Киевском форуме по безопасности 21 марта.

"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию", - подчеркнул Бауэр.

По его словам, для дальнейшего ведения войны Украине нужна мобилизация. Генерал отметил, что понимает сложность убеждения граждан, однако убежден в необходимости этого.

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"Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", - отметил он.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока не нужно мобилизовать 500 тысяч человек в Вооруженные силы Украины. Он отметил, что оценка показала, что эта цифра не оправдывается, учитывая ротации и поступления вооружения.

Также в законопроекте о мобилизации Кабмина рассматривают поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушения. Однако на данный момент нет однозначного ответа, будут ли они на уровне 100 тысяч гривен или 200 тысяч гривен. Нардеп Ирина Фриз пояснила, что такие меры воздействия, как ограничение на вождение транспортного средства, блокирование счетов и ограничение перемещения, обсуждались, но их конкретное применение еще не определено.

Как сообщал Главред, Украине нужно не только мобилизовать военных, но и подготовить гражданское население. Заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин считает, что невозможно точно определить количество бойцов, необходимых для победы в войне против России, потому что любые цифры по мобилизации являются сомнительными.

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