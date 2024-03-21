По решению суда к человеку, который не явился в ТЦК, скорее всего, могут применяться так называемые меры воздействия, сообщает нардепка Ирина Фриз.

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Изменения в мобилизации: что нового придумали в Раде / Коллаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ВСУ

В законопроекте Кабмина о мобилизации, правки к которому обсуждаются, речь идет об увеличении штрафов за нарушение, но будут они на уровне 100 тысяч грн либо 200 тысяч грн – на этот вопрос у парламентариев пока нет однозначного ответа. Об этом рассказала в комментарии для ТСН нардеп Ирина Фриз.

"Было об увеличении штрафов, но таких сумм не видела. О мерах воздействия – они обсуждались на одном из первых заседаний. Предполагалось, что работники ТЦК и СП из-за неявки (военнообязанного – Главред) после оповещения могут подавать в административный суд. По решению суда к человеку, который не явился в ТЦК, могут применяться так называемые меры воздействия: ограничение на вождение транспортным средством, или блокирование счетов, или ограничение перемещения, выезда за границу. Непосредственно по отношению к этой правке – была отклонена возможность для представителей ТЦК и СП использовать такие меры воздействия, ведь они были прописаны нечетко с точки зрения возможности применения. То есть не было понятно, в каком количестве будут применять. Одна, две или сразу все три меры, которые были изложены в предложении", ‒ сказала она.

По словам Фриз, пока не было установлено четко, на какой срок будут применяться эти меры.

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"И ключевое, что было нарушением кодекса административного судопроизводства – это то, что были фактически нивелированы сроки подачи гражданином апелляционного обжалования на решение административного суда. Это нарушение Конституции, ведь каждый человек имеет право на защиту. Поэтому все это, как меры влияния, было пока отклонено", – добавила нардепка.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Законопроект о мобилизации

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации 7 февраля. Инициативу под №10449 поддержали 329 нардепов. Парламентарии готовятся к рассмотрению документа во втором чтении и работают над огромным количеством правок.

12 марта Комитет по вопросам национальной безопасности исключил из законопроекта скандальные правки, связанные с заморозкой счетов и блокированием банковских карточек лиц, которые будут признаны уклонистами.

Правительство работает над изменениями в бронирование работников на период мобилизации, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Один из вариантов – бронирование по уровню зарплаты и налогам.

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