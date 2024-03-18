'Закрыть лазейку уклонистов': в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации

Как рассказали в комитете Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, речь идет об ограничении количества опекунов для людей с инвалидностью.

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В Раде озвучили новые детали законопроекта о мобилизации/ Коллаж: Главред, фото: ua.deposotphotos.com, Генштаб ВСУ

В Верховной Раде сейчас идет разработка идеи, которая позволит прикрыть "лазейкой" для уклонистов в законопроекте о мобилизации. Об этом рассказал заместитель главы парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщается на сайте Рады.

По словам нардепа, народные избранники сейчас ищут приемлемую формулу, чтобы не лишать людей с инвалидностью необходимого ухода, но при этом ограничить количество их возможных опекунов.

"Мы услышали проблему людей с инвалидностью и ухаживающих за ними… С другой стороны, мы должны перекрыть лазейку, которой пользуются некоторые уклонисты. Они находят людей с инвалидностью, и у одного такого человека может быть, условно говоря, девять опекунов. Этого не должно быть. Должен быть только один", — объяснил Чернев.

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Нардеп также подчеркнул важность баланса, при котором, с одной стороны, будет выполнен запрос Генштаба и Министерства обороны в плане мобилизации, а с другой — соблюдены все права и свободы граждан.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Законопроект о мобилизации

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации 7 февраля. Инициативу под №10449 поддержали 329 нардепов. Парламентарии готовятся к рассмотрению документа во втором чтении и работают над огромным количеством правок.

12 марта Комитет по вопросам национальной безопасности исключил из законопроекта скандальные правки, связанные с заморозкой счетов и блокированием банковских карточек лиц, которые будут признаны уклонистами.

Правительство работает над изменениями в бронирование работников на период мобилизации, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Один из вариантов – бронирование по уровню зарплаты и налогам.

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