Мобилизация в Украине: с какими болезнями не призывают на службу

В Украине после начала полномасштабного вторжения Украины в РФ стартовала всеобщая военная мобилизация. Однако не все граждане могут быть призваны по состоянию здоровья ‒ лица с определенными неврологическими заболеваниями могут быть признаны непригодными к службе. Перечень таких болезней определен соответствующим приказом Министерства обороны Украины
Это такие заболевания:
- быстро прогрессирующие воспалительные болезни центральной нервной системы, такие как менингит, энцефалит, миелит;
- дегенеративные болезни, в частности системные атрофии, экстрапирамидные расстройства, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз;
- эпилепсию с частыми приступами или выраженными психическими расстройствами;
- болезни периферической нервной системы, в частности поражения черепных нервов, полинейропатии, миастению;
- расстройства вегетативной нервной системы, в частности идиопатическую вегетативная недостаточность, семейную дизавтономию.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Законопроект о мобилизации
Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации 7 февраля. Инициативу под №10449 поддержали 329 нардепов. Парламентарии готовятся к рассмотрению документа во втором чтении и работают над огромным количеством правок.
12 марта Комитет по вопросам национальной безопасности исключил из законопроекта скандальные правки, связанные с заморозкой счетов и блокированием банковских карточек лиц, которые будут признаны уклонистами.
Правительство работает над изменениями в бронирование работников на период мобилизации, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Один из вариантов – бронирование по уровню зарплаты и налогам.
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