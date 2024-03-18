Мобилизация в Украине: с какими болезнями не призывают на службу

В Украине продолжается всеобщая мобилизация - есть четкий перечень заболеваний нервной системы, из-за которых не призывают на службу в ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/mobilizaciya-v-ukraine-s-kakimi-boleznyami-ne-prizyvayut-na-sluzhbu-10550861.html Ссылка скопирована

С какими болезнями не берут в ВСУ? / коллаж Главред, фото

В Украине после начала полномасштабного вторжения Украины в РФ стартовала всеобщая военная мобилизация. Однако не все граждане могут быть призваны по состоянию здоровья ‒ лица с определенными неврологическими заболеваниями могут быть признаны непригодными к службе. Перечень таких болезней определен соответствующим приказом Министерства обороны Украины

Это такие заболевания:

быстро прогрессирующие воспалительные болезни центральной нервной системы, такие как менингит, энцефалит, миелит;

дегенеративные болезни, в частности системные атрофии, экстрапирамидные расстройства, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз;

эпилепсию с частыми приступами или выраженными психическими расстройствами;

болезни периферической нервной системы, в частности поражения черепных нервов, полинейропатии, миастению;

расстройства вегетативной нервной системы, в частности идиопатическую вегетативная недостаточность, семейную дизавтономию.

видео дня

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Законопроект о мобилизации

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении законопроект об усилении мобилизации 7 февраля. Инициативу под №10449 поддержали 329 нардепов. Парламентарии готовятся к рассмотрению документа во втором чтении и работают над огромным количеством правок.

12 марта Комитет по вопросам национальной безопасности исключил из законопроекта скандальные правки, связанные с заморозкой счетов и блокированием банковских карточек лиц, которые будут признаны уклонистами.

Правительство работает над изменениями в бронирование работников на период мобилизации, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Один из вариантов – бронирование по уровню зарплаты и налогам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.