Мобилизованных станет больше: в Украине обновили список болезней для оценки пригодности

Приказом внесены изменения, предусматривающие упрощение требований для службы в ДШВ и морской пехоте в особый период.

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В Украине расширили список тех, кого могут мобилизовать / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

В Украине может увеличиться количество мобилизованных. Минобороны утвердило новый перечень болезней, по которому будут оценивать пригодность к военной службе. Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

Приказом внесены изменения, предусматривающие упрощение требований для службы в ДШВ и морской пехоте в особый период.

Отныне во время прохождения ВЛК будет учитываться не только постановление об ограниченной пригодности к военной службе, но и о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности.

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Если военнослужащий будет признан непригодным к службе по военной специальности, то командир части может переместить его на другую должность. Перед перемещением его направят на ВЛК для определения пригодности к службе по новой специальности.

В частности, отмечается, что приказом Минобороны:

полностью обновлен список болезней для оценки пригодности военнослужащих;

детализирован порядок определения места службы для ограниченно пригодных;

уточнен порядок принятия постановления ВЛК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины;

уточнен перечень документов, которые необходимо подать на рассмотрение и тому подобное.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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