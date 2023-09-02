"Надо подражать Монгольской империи": Папа Римский выдал очередной бред

Папа Римский Франциск выдал очередной бред и призвал следовать традициям Монгольской империи. Об этом он заявил во время встречи с президентом Монголии, сообщает UPI.
После скандального заявления о "великой России" Папа Римский выдал новое. Он восхищается тем, как Монгольской империи удавалось удерживать очень далекие и разнообразные земли на протяжении веков.
"Модель, которую следует подражать ... Это свидетельствует о прекрасной способности ваших предков видеть достопримечательности народов, населявших ее огромную территорию, и ставить эти качества на службу совместного развития. Эту модель следует ценить и внедрять в наше время", - сказал Папа Римский.
Папа Римский и война в Украине
Папа Римский цинично призвал россиян "шагать вперед", думая о "великой России". В Украине отреагировали на заявление и назвали это "империалистической пропагандой".
Папа Римский намекнул на секретную миротворческую миссию Ватикана в Украине. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между Украиной и страной-агрессором РФ.
Папа Римский встретился со вторым после Кирилла человеком в РПЦ. Митрополит Антоний занял почетное место на общей аудиенции Франциска на площади Святого Петра. С представителем РПЦ Папа Римский говорил дольше, чем с другими.
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