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Папа Римский намекнул на секретную миротворческую миссию Ватикана в Украине

Анна Ярославская
1 мая 2023, 08:16 обновлено 1 мая, 08:26
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Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между Украиной и страной-агрессором РФ.
Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск хочет стать посредником между Украиной и страной-агрессором РФ / Фото ua.depositphotos.com

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на урегулирование войны между Россией и Украиной. Глава католической церкви выразил надежду на возможность стать посредником между сторонами.

"Я готов сделать все, что нужно сделать. Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", – сказал понтифик после приезда из Венгрии, пишет Reuters.

При этом Папа Римский Франциск отказался уточнить какие-либо подробности миротворческой миссии.

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При этом он сообщил, что для достижения мира необходимо открыть каналы.

"Я думаю, что мир всегда достигается путем открытия каналов. Вы никогда не можете достичь мира из-за закрытия... Это нелегко", – сказал глава католической церкви.

Также он упомянул, что обсуждал ситуацию в Украине со Виктором Орбаном, премьер-министром Венгрии и с митрополитом Илларионом.

"На этих встречах мы говорили не просто о "Красной Шапочке". Мы говорили обо всем этом. Всех интересует путь к миру", –утверждает понтифик.

Как сообщал Главред, ранее 86-летний Папа Римский Франциск выражал желание выступить посредником между Украиной и РФ. Он также заявлял, что хочет посетить Киев, а также Москву "с мирной миссией".

Что Папа Римский говорил о войне в Украине

Летом прошлого года Папа Римский Франциск заявлял, что позиция НАТО могла спровоцировать страну-агрессора РФ на войну.

В августе 2022 года Папа Римский Франциск отличился неоднозначным заявлением. Глава Католической церкви прокомментировал убийство дочери идеолога российского фашизма и приближенного к Путину Александра Дугина, назвав ее "невинной жертвой войны".

В сентябре на фоне ядерного шантажа президента России Владимира Путина, Папа Римский сделал тревожное заявление о том, что "третья мировая" уже якобы началась. По словам понтифика, ошибочно думать, что сейчас идет война между Россией и Украиной.

Позже Папа Римский Франциск попросил президента России Владимира Путина прекратить насилие и смерти в Украине. Он опасается, что война Москвы против Киева может привести к ядерному конфликту. Также он попросил президента Владимира Зеленского быть открытым к любым "серьезным мирным предложениям".

В марте 2023 года Папа Римский Франциск заявил, что хотел бы приехать в Киев, но пока не делает это из-за Москвы. Он хотел бы прибыть с визитом не только в Украину, но и в Россию.

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