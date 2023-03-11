Киева ему мало: Папа Римский не едет в Украину из-за странной позиции

Папа Римский Франциск хочет поехать не только в Киев, но еще и в Москву

Папа Римский Франциск не эдет в Украину из-за РФ / фото ua.depositphotos.com

Папа Римский Франциск хотел бы приехать в Киев, но пока не делает это из-за Москвы. Он хотел бы прибыть с визитом не только в Украину, но и в Россию. Об этом он заявил в интервью изданию La Nacion.

Франциск отметил, что он не поедет в Киев, если не сможет вместе с тем посетить Москву.

"Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев, но при условии поездки в Москву. Я поеду в оба места или ни в одно", - сказал Папа Римский.

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Он вспомнил о том, что хотел поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным еще на второй день полномасштабного вторжения в Украину, но Кремль отклонил этот запрос. Папа Римский до сих пор надеется, что сможет поехать в РФ.

"Мы надеемся, что сможем это сделать. Я не закрыл эту дверь", - добавил Франциск.

Напомним, на фоне ядерного шантажа президента России Владимира Путина, Папа Римский сделал тревожное заявление о том, что "третья мировая" уже якобы началась. По словам понтифика, ошибочно думать, что сейчас идет война между Россией и Украиной.

Ранее Папа Римский Франциск попросил президента России Владимира Путина прекратить насилие и смерти в Украине. Он опасается, что война Москвы против Киева может привести к ядерному конфликту. Также он попросил президента Владимира Зеленского быть открытым к любым "серьезным мирным предложениям".

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