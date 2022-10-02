Папа Римский призвал Путина прекратить насилие и смерти в Украине и не допустить ядерной войны

Папа Римский призвал Путин прекратить войну против Украины / Коллаж Reuters, скриншот YouTube

Папа Римский Франциск просит президента России Владимира Путина прекратить насилие и смерти в Украине. Он опасается, что война Москвы против Киева может привести к ядерному конфликту. Также он попросил президента Владимира Зеленского быть открытым к любым "серьезным мирным предложениям".

Как сообщает Reuters, в воскресенье, 2 октября, понтифик на площади Святого Петра откровенно обратился к главе страны-агрессора России Владимиру Путину с призывом остановить "спираль насилия и смерти" в Украине. Франциск опасается, что война может привести к ядерному конфликту, последствия которого будут непредсказуемыми.

Кроме того, он призвал президента Украины Владимира Зеленского быть готовым к обсуждению любых "серьезных мирных предложений".

Франсиск сказал, что он "во имя Бога" в срочном порядке призывает к прекращению войны и не допустить ядерного конфликта.

"Я обращаюсь прежде всего к президенту Российской Федерации, умоляя его остановить эту спираль насилия и смерти даже из любви к собственному народу…С другой стороны, огорченный огромными страданиями украинского населения после пережитой им агрессии, я обращаюсь с не менее обнадеживающим призывом к президенту Украины быть открытым для серьезных мирных предложений", - подчеркнул Папа Римский Франциск.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Российский руководитель Владимир Путин за последнее время дважды угрожал Украине возможным применением ядерного оружия. Глава Кремля говорил об этом 21 сентября, когда объявил мобилизацию в России, и 30 сентября в ходе своего выступления на подписании аннексии оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли рискнет применить ядерное оружие. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - заявил Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир ответит мгновенно. Россию в краткосрочной перспективе будет ожидать крах. Путина уже об этом предупредили.

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