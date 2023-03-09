Отставка правительства и досрочные выборы: в Грузии демонстранты требуют смены власти

В Грузии не утихают массовые протесты, связанные со скандальным законопроектом об "иноагентах". Протесты продолжились и 9 марта даже после попыток полиции разогнать демонстрантов.
Стоит отметить, что два требования, которые были выдвинуты раньше - отзыв закона об "иноагентах" и освобождение всех задержанных на митинге - были выполнены.
Однако у протестующих появились новые требования. Теперь они хотят немедленной отставки правительства и проведения досрочных выборов. Об этом сообщает Рустави 2.
Такое требование было выдвинуто после того, как на сцену вышли оппозиционные политики. Демонстранты утверждают, что не прекратят протесты, пока не будут уверены в том, что власти держат политический курс в Евросоюз.
Протестующие включали гимн Украины и даже подожгли российский флаг.
Ожидается, что новые протесты продолжатся и завтра, 10 марта, в Тбилиси в 11 утра.
Массовые протесты в Грузии из-за "российского закона"
Во вторник, 7 марта, в Грузии вспыхнули массовые протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах".
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне заявил, что США могут наложить санкции на ответственных за подавление протестов в Грузии.
"Мы внимательно следим за событиями последних часов в Грузии. Мы видим сообщения из Тбилиси, согласно которым против демонстрантов был применен слезоточивый газ и другие средства для подавления протестов. У нас есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека", - сказал он.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала массовые протесты в Тбилиси против законопроекта об "иноагентах". Она заверила, что наложит вето на инициативу.
"Этот закон никому не нужен, потому что он написан под диктовку Москвы. Я наложу на него вето. Меня не интересует его рассмотрение... Меня интересует только будущее Грузии, Конституция, гарантом которой я являюсь. В ней написано, что все госинституты и прежде всего я, но также правительство, власть обязаны сделать все, чтобы Грузия оказалась в Европе", - сказала Зурабишвили.
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