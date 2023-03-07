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В Грузии вспыхнули массовые протесты из-за "российского закона": что известно на данный момент

7 марта 2023, 23:37
В ходе акции протеста между митингующими и полицией произошли столкновения. Силовики начали применять слезоточивый газ и водометы против протестующих.
Протесты в Грузии
В Грузии вспыхнул массовый протест / ua.depositphotos.com, скриншот

Во вторник, 7 марта, в Грузии вспыхнули массовые протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах". Об этом пишет Reuters.

Что не так с законом об "иноагентах"

Законопроект, который 7 марта в первом чтении поддержал парламент Грузии, объявляет неправительственные организации и часть СМИ "агентами иностранного влияния".

Закон, который поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, иначе им грозят штрафы.

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Фактически этот законопроект является аналогом закона, ранее принятого в стране-агрессоре России.

После принятия закона в центе Тбилиси начались протесты

Тысячи жителей Грузии вышли на масштабную акцию протеста у здания парламента. Митингующие перекрыли центральный проспект и выступают против принятия нового закона.

"Я приехал сюда, потому что знаю, что моя страна принадлежит Европе, но мое правительство этого не понимает. Мы здесь, чтобы защитить нашу страну, потому что мы не хотим снова быть частью России", - сказал один из протестующих.

В ходе акции протеста между митингующими и полицией произошли столкновения. Силовики начали применять слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, чтобы разогнать протестующих. После этого в полицейских полетели "коктейли Молотова".

В Грузии вспыхнули массовые протесты из-за 'российского закона': что известно на данный момент
В Грузии вспыхнул массовый протест / Скриншот

Как пишет Imedi News, участники массового протеста демонтировали железную конструкцию, установленную под парламентом. Они пытаются прорваться в здание.

США пригрозили Грузии санкциями

Представитель Государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга в Вашингтоне заявил, что США могут наложить санкции на ответственных за подавление протестов в Грузии.

"Мы внимательно следим за событиями последних часов в Грузии. Мы видим сообщения из Тбилиси, согласно которым против демонстрантов был применен слезоточивый газ и другие средства для подавления протестов. У нас есть ряд инструментов, которые позволяют привлечь к ответственности любого в любой стране за вмешательство в реализацию того, что является универсальным правом человека", - сказал он.

Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала массовые протесты в Тбилиси против законопроекта об "иноагентах". Она заверила, что наложит вето на инициативу.

"Этот закон никому не нужен, потому что он написан под диктовку Москвы. Я наложу на него вето. Меня не интересует его рассмотрение... Меня интересует только будущее Грузии, Конституция, гарантом которой я являюсь. В ней написано, что все госинституты и прежде всего я, но также правительство, власть обязаны сделать все, чтобы Грузия оказалась в Европе", - сказала Зурабишвили.

Отношения Киева и Тбилиси во время войны Украины против РФ

Ранее сообщалось, что Украина просила у Грузии поставить оружие и боеприпасы, однако там отказались оказывать военную помощь. В Грузии считают, что Киев якобы хочет, чтобы Грузия выступила в войне "в качестве стороны".

Позже стало известно, что официальный Киев после полномасштабного нападения России просил в Грузии передать зенитные ракетные комплексы Бук, которые были отданы Тбилиси в 2008 году, когда была российско-грузинская война. Также Украина просила и ПТРК Javelin. Однако Тбилиси отказался оказывать какую-либо военную помощь украинскому государству.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что предстоящее мирное соглашение по итогам завершения войны России против Украины должно включать прекращение оккупации Москвой грузинских территорий - Абхазии и Южной Осетии. В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов раскритиковал грузинские власти за нежелание работать вместе с Украиной и призвал отпустить украинского гражданина Михаила Саакашвили.

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