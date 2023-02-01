Вернуть Абхазию и Южную Осетию: Грузия поставила России условие по мирному соглашению с Украиной

Страна-агрессор Россия уже практически проиграла развязанную Владимиром Путиным войну против Украины, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили потребовала от России вернуть захваченные Абхазию и Южную Осетию / Twitter.com/Zourabichvili_S/header_photo

Будущее мирное соглашение по итогам завершения войны России против Украины должно включать прекращение оккупации Москвой грузинских территорий – Абхазии и Южной Осетии. Поражение государства-агрессора быстро приближается. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщает Bloomberg, она рассказала о том, что мирный договор относительно завершения войны в Украине должен включать и грузинские вопросы. Оккупант Россия должна уйти со всех территорий, которые она оккупировала.

"Россия должна понять, где ее границы. Грузинские вопросы должны быть на столе переговоров, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий в регионе", - считает Зурабишвили.

По ее словам, возвращение Грузии и Абхазии, которые Россия оккупировала и признала их так называемую "независимость" в 2008 году, зависит от того, когда Путин проиграет войну. И это, полагает грузинский президент, быстро приближается.

"Россия уже практически проиграла сражения, если не полностью войну", - подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Война России против Грузии 2008

В августе 2008 года оккупант Россия отправила свои войска в Южную Осетию. После пятидневной войны регион отторгли от Грузии, а Москва провозгласила там якобы "республику". Во время войны погибли около 850 человек. Около 120 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.

Агрессор Россия признала, дескать, "независимость" Абхазии (которая также является территорией Грузии, там конфликт с 1990-х годов, - ред.) и Южной Осетии и держит их под своей военной оккупацией. Никакого "суверенитета" анклавов цивилизованный мир не признает.

Отношения Украины и Грузии на фоне войны с Россией

25 февраля 2022 года власти Грузии отказались от поддержки санкций западного мира против России в связи с полномасштабным вторжением страны-агрессора на территорию Украины. Грузинский премьер Иракли Гарибашвили сказал, что ограничения, мол, могут "негативно повлиять на экономику Грузии".

Глава правящей парламентской фракции Грузии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе 6 декабря сказал, что Украина просила у Грузии оружие и боеприпасы, но грузинское государство отказало. Он обвинил Киев в том, что украинское государство, мол, хочет, чтобы Тбилиси стал "стороной конфликта" войне России против Украины.

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов отметил, что Киев также просил Тбилиси передать зенитные ракетные комплексы Бук, которые отдавались Грузии, когда была война в 2008 году. Но Тбилиси отказал и в этой просьбе.

Угроза нового наступления России на Украину: