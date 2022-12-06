"Мы не можем": Грузия наотрез отказалась предоставлять Украине военную помощь

В Грузии обвинили украинские власти в попытке сделать их "стороной в войне".

Грузия отказалась предоставлять военную помощь Украине / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, pravda.com.ua

Украина просила у Грузии поставить оружие и боеприпасы, однако там отказались оказывать военную помощь. В Грузии считают, что Киев якобы хочет, чтобы Грузия выступила в войне "в качестве стороны". Об этом заявил глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе, сообщает Грузия Online.

Он отметил, что Грузия не хочет "становиться стороной в оккупационной войне России", но будет поддерживать мир.

"Когда представитель страны говорит, что Грузия должна поставлять в Украине вооружение и военную технику, очевидно, что у них объективно нет особых ожиданий в отношении поставок специального вооружения или военной техники из Грузии. Посыл, который озвучил этот человек, заключается в том, что Грузия должна быть записана как сторона в военном вооруженном конфликте", - сказал Мдинарадзе.

Он пообещал, что Грузия будет предоставлять "безоговорочную политическую и гуманитарную помощь".

Военная помощь Украине

Недавно главы МИД стран-членов НАТО заявили, что Альянс продолжит усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Министры заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что окончательное решение по передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом Альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.

Также Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

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