Защита неба над Украиной от террористических атак России остается приоритетом, подчеркнул премьер-министр Украины.
Правительство Швеции передаст Украине "зимний пакет" военной помощи на сумму почти 338 миллионов евро. В частности, украинская армия получит системы противовоздушной обороны.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам разговора со шведским коллегой Ульфом Кристерсоном.
"Новый "зимний пакет" помощи от правительства Швеции на почти $338 млн, который, в частности, включает ПВО - весомый вклад в нашу устойчивость и победу", - отметил премьер.
По его словам, премьеры также обсудили поддержку, необходимую для восстановления украинской энергетической инфраструктуры. Как отметил Шмыгаль, шведские трансформаторы, генераторы и другое оборудование уже помогает в восстановлении украинской энергосистемы.
В то же время глава правительства подчеркнул, что защита неба над Украиной от террористических атак России остается приоритетом.
Военная помощь Украине
Недавно главы МИД стран-членов НАТО заявили, что Альянс продолжит усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Министры заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.
Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что окончательное решение по передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом Альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.
Также Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.
Вас может заинтересовать:
- "Будем поддерживать, сколько нужно": Сунак допускает увеличение военной помощи Украине - СМИ
- ПВО, вооружение и 270 млн евро: глава МИД Швеции анонсировал рекордный пакет помощи для Украины
- Срочная помощь от США: стало известно, что вошло в многомиллионный пакет для Украины