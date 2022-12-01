Украина получит от Швеции системы противовоздушной обороны / Фото Википедия, pixabay.com

Правительство Швеции передаст Украине "зимний пакет" военной помощи на сумму почти 338 миллионов евро. В частности, украинская армия получит системы противовоздушной обороны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам разговора со шведским коллегой Ульфом Кристерсоном.

"Новый "зимний пакет" помощи от правительства Швеции на почти $338 млн, который, в частности, включает ПВО - весомый вклад в нашу устойчивость и победу", - отметил премьер.

По его словам, премьеры также обсудили поддержку, необходимую для восстановления украинской энергетической инфраструктуры. Как отметил Шмыгаль, шведские трансформаторы, генераторы и другое оборудование уже помогает в восстановлении украинской энергосистемы.

В то же время глава правительства подчеркнул, что защита неба над Украиной от террористических атак России остается приоритетом.

Военная помощь Украине

Недавно главы МИД стран-членов НАТО заявили, что Альянс продолжит усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии. Министры заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что окончательное решение по передачи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом Альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.

Также Столтенберг говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

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