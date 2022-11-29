ПВО, вооружение и 270 млн евро: глава МИД Швеции анонсировал рекордный пакет помощи для Украины

Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины / Фото pixabay.com

Швеция передаст Украине самый крупный в истории двусторонних отношений пакет помощи, который обойдется Стокгольму на 100 млн евро больше, чем все предыдущие.

Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем во время брифинга в Киеве.

"Мы привезли самый большой в истории наших отношений пакет помощи - наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, разное зимнее оборудование и униформу, панцирники и 270 млн евро. Это такой пакет", - сказал он.

Биллстрем добавил, что "это на 100 млн больше, чем все предыдущие".

"Это - прорыв, совсем другая степень поддержки", - сказал глава швецкого МИД.

По словам Биллстрема, финансы, которые Швеция предоставляет Украине, позволят найти больше нужного ей на международном рынке.

Напомним, 28 ноября Киев посетили министры иностранных дел сразу семи европейских стран – Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции. Это крупнейший одновременный визит зарубежных партнеров в Украину с начала российского вторжения в феврале этого года.

Как сообщал Главред, 26 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыли с визитом в Украину. Вместе с главой правительства Украины Денисом Шмигалем они подписали совместное заявление по результатам встречи в рамках "Люблинского треугольника".

В документе политики призвали международное сообщество признать "общей целью восстановление территориальной целостности Украины и освобождение всей временно оккупированной территории Украины".

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